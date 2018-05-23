اعتقال 4 شباب وسيدتين افراد عائلة واحدة على خلفية قتل ربيع فريج من كفرقاسم

الشرطة:

تم اعتقال سيدتين من كفرقاسم بشبهة المساعدة والتشويش على عمل شرطي واحدة منهما هي شقيقة الثلاثة اشقاء وهي تبلغ من العمر 41 عاما

اعتقلت الشرطة يوم أمس 6 مشتبهين على خلفية مقتل ربيع فريج في كفرقاسم، وجاء في بيان الشرطة: "سُمح بالنشر بعد تحقيقات مكثفة أن الشرطة اعتقلت يوم أمس 4 مشتبهين (39، 38، 32 و 30 عامًا) الحديث يدور عن 3 اشقاء وابن عمهم وهم من كفرقاسم وذلك على خلفية مقتل ربيع فريج يوم 17.3.18 في شارع سلطاني في كفرقاسم. كما وتم اعتقال سيدتين من كفرقاسم بشبهة المساعدة والتشويش على عمل شرطي، واحدة منهما هي شقيقة الثلاثة اشقاء وهي تبلغ من العمر 41 عاما والثانية زوجة احد الاشقاء الاصغر سنا وهي تبلغ من العمر 27 عاما، هذا وسيمثل المشتبهون امام المحكمة في يافا تل ابيب للنظر بطلب تمديد اعتقالهم"، وفقا للبيان.

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