الجيش الاسرائيلي يعلن عن قصف شبكة انفاق لحماس في غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له:" ان قام بقصف شبكة انفاق لحركة حماس في غزة وكذلك قوارب بحرية تستخدمها الحركة ايضا"

قصفت طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع في قطاع غزة .وافاد مصادر فلسطينية: ان طائرة استطلاع قصفت بصاروخين على الأقل قاربي صيد في حوض ميناء غزة غرب المدينة، كما استهدفت طائرات حربية نقطة رصد للمقاومة اضافة لموقع الادارة المدنية شرق جباليا.

واندلعت النيران بشكل كبير في القاربين المستهدفين بجوار نقطة للشرطة البحرية في الميناء.وقالت مصادر محلية أن القاربين مخصصين لكسر الحصار وكان من المزمع استخدامهما ضمن فعاليات قريبة لذلك.وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي تقوم بها بقصف قوارب معدة لهذا الخصوص.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له:" ان قام بقصف شبكة انفاق لحركة حماس في غزة وكذلك قوارب بحرية تستخدمها الحركة ايضا".

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