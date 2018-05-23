الجيش الاسرائيلي يعلن عن قصف شبكة انفاق لحماس في غزة

اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له:" ان قام بقصف شبكة انفاق لحركة حماس في غزة وكذلك قوارب بحرية تستخدمها الحركة ايضا"
قصفت طائرات حربية واستطلاع إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع في قطاع غزة .وافاد مصادر فلسطينية: ان طائرة استطلاع قصفت بصاروخين على الأقل قاربي صيد في حوض ميناء غزة غرب المدينة، كما استهدفت طائرات حربية نقطة رصد للمقاومة اضافة لموقع الادارة المدنية شرق جباليا.
واندلعت النيران بشكل كبير في القاربين المستهدفين بجوار نقطة للشرطة البحرية في الميناء.وقالت مصادر محلية أن القاربين مخصصين لكسر الحصار وكان من المزمع استخدامهما ضمن فعاليات قريبة لذلك.وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي تقوم بها بقصف قوارب معدة لهذا الخصوص.
واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان له:" ان قام بقصف شبكة انفاق لحركة حماس في غزة وكذلك قوارب بحرية تستخدمها الحركة ايضا".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تسلل فلسطينيين من غزة واحراق مواقع عسكرية واسرائيل تقصف اهدافًا تابعة لحماس
- اسرائيل تستدعي سفراء اسبانيا وسلوفينيا وبلجيكا لتصويتها لإرسال بعثة تحقيق الى غزة
- أكبر مسيرة منذ سنوات.. آلاف المغاربة يتضامنون مع مسيرات العودة في غزة
- من غزة للقدس، بطولة شعب لا يقهر/ بقلم: د. مصطفى البرغوثي
- حيفا: تظاهرة حاشدة تضامنا مع غزة وضد الشرطة والاعتقالات وقوات كبيرة في المنطقة
- بدء محاكمة 19 ناشطا بعد اعتقالهم خلال مظاهرة حيفا لدعم غزة يوم الجمعة
- احصائية: 112 شهيدا بغزة خلال مسيرات العودة الكبرى منذ 30 اذار الماضي
- بالفيديو - شاب من غزة يضرم النار بنفسه احتجاجًا على الفقر والبطالة
- أسطول الحرية والعودة ينطلق لكسر حصار غزة: من أجل مستقبل يشرف غزة