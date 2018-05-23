أجواء روحانية وخشوع بالتراويح بجامع عمر المختار يافة الناصرة

مع بداية قدوم وحلول شهر رمضان المبارك الكريم بأنواره البهية، تشحذ العزائم والهمم لإغتنام هذا الضيف العظيم والسمو بالنفوس البشرية إلى مراتب الصفاء والطهر من الشوائب والتعرض لنفحات إيمانية ربانية، وفي هذا السياق يشهد جامع عمر المختار يافة الناصرة ذات الطابع المعماري الجميل المتميز بإبداعاته الفنية توافد أعداد كبيرة من المصلين تلتئم فيه كل الفئات العمرية شبابًا وشيبًا رجالًا ونساء لأداء صلاتي العشاء والتراويح حيث يعيشون أجواء روحانية نادرة التي يطبعها الخضوع والخشوع والرهبة والإطمئنان والسكينة مليئة بالعبادة يسودها التضرع والإقبال على الله سبحانه وتعالى عبر إستماعهم لتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم خلف الشيخ موفق شاهين إمام وخطيب الجامع ذو الصوت العذب الشجي الرخيم الذي يجذب من كل حدب وصوب ويزيد من الإحساس بروحانيات الشهر الفضيل وراحة نفسية مبتهلين إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.



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