الطيبي في مواجهة مع arabTV: تركيبة المشتركة الحالية لن تكون مستقبلا ونقدر على خوض الانتخابات لوحدنا

استضاف تلفزيون العرب arabTV يوم السبت 20.05.2018 النائب أحمد طيبي في حوار جريء وساخن ضمن برنامج مواجهة مع العرب الذي يقدمه فايز اشتيوي وسعيد حسنين ، وتميز اللقاء بالأسئلة الكثيرة ومنها الصعبة، حيث اجاب النائب الطيبي على هذه الاسئلة التي تمحورت حول مواضيع مختلفة وجريئة تطرح لأول مرة.

وتطرق النائب الطيبي خلال المواجهة الى عدة مواضيع هامة تتعلق بالقائمة المشتركة وقوة الحركة العربية للتغيير والأوضاع السياسية وغيرها من الامور الهامة.

وكشف الطيبي خلال المواجهة عن انه كان على تفاهم مع الجبهة قبل ال انتخابات الماضية، وكان هناك اتفاق على خوض الانتخابات بقائمتين ، واستعرض الامور التي تنغص على القائمة المشتركة غير مسألة التناوب

تابعوا اللقاء المتلفز مع النائب الدكتور احمد الطيبي واستمعوا لتصريحاته الساخنة والنارية التي يدلي بها لأول مرة.

*من الذي هدد "بفرط" القائمة المشتركة وماذا كان موقف حزبه من ذلك؟

*لماذا يرى بأسامة السعدي افضل نواب المشتركة؟

*أي مشتركة يريد في المستقبل وما هي شروطه للبقاء فيها؟

*لماذا يصف لجنة الوفاق بلجنة غير محايدة ويرى بأنها تتعامل مع العربية للتغير بعداء

*من الذي يطبخ الطبخات في الغرف المغلقة؟

*على ماذا يدل استطلاع الرأي الاخير بالنسبة لمكانة العربية للتغيير ولشعبيته؟

*هل سيبقى في الكنيست الى ما لا نهاية؟

*من الذي احتج على اختياره لإلقاء الكلمة باسم الجماهير العربية في الداخل في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني

* بماذا تتدخل لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي (التي اقامتها السلطة الفلسطينية ) وما هو انعكاس ذلك على حياتنا وخاصة السياسية؟

*هل نجح محمد بركة في قيادة لجنة المتابعة ، وكيف يصف علاقته به ؟

*ما هو اتفاق الرزمة الذي اتفق عليه مع قيادة التجمع ولماذا تراجع التجمع عنه؟

كل هذه المواضيع وأخرى هامة في سياق المقابلة التالية.

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