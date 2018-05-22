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الكلية الارثوذكسية في حيفا: نستنكر تصرّفات الشرطة
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حيفا والمنطقة

الكلية الارثوذكسية في حيفا: نستنكر تصرّفات الشرطة بالأخص ضد طلابنا وخريجينا

إدارة الكلّيّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا، وهيئتها التّدريسيّة، ومجلس طلّابها يستنكرون ويشجبون ما قام به الاحتلال تجاه إخوتنا في غزّة

الكلية الارثوذكسية العربية في حيفا :

إنّنا ومن موقع المسؤوليّة الوطنيّة وشرف الكلمة وما تُـمليه ضمائرنا نسجّل وبصوت غاضب رفضنا لأعمال العنف

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكلية الارثوذكسية العربية في حيفا جاء فيه ما يلي: "إدارة الكلّيّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا، وهيئتها التّدريسيّة، ومجلس طلّابها يستنكرون ويشجبون ما قام به الاحتلال تجاه إخوتنا في غزّة، وما قامت به الشّرطة من حملة اعتقالات ضدّ أبناء شعبنا، ونخصّ بالذّكر طلّابنا وخرّيجينا. لا شكّ في أنّ تصرّفات الشّرطة المغرضة، وغير الإنسانيّة، وغير القانونيّة تهدف إلى إلحاق الضّرر بضمير وجداننا الحيّ وحرّيّته الشّخصيّة".
وأضاف البيان: "إنّنا ومن موقع المسؤوليّة الوطنيّة وشرف الكلمة وما تُـمليه ضمائرنا نسجّل وبصوت غاضب رفضنا لأعمال العنف الّتي تفتقر إلى المسؤوليّة الأخلاقيّة وتستوجب المُساءلة".
واختتم البيان: "الفكر يُحارب بالفكر، وكذا المنطق لا يُجابَـه إلّا بالمنطق، ما قامت به الشّرطة لا يعدو حقيقة بل تعبيرًا عن تغلغل منطق الإكراه، والمسّ في حقوق الآخرين في التّعبير الدّيموقراطيّ السّلمي والحرّ. نطالب فورًا الحدّ من أعمال العنف والاعتقالات ضدّ أبناء شعبنا" إلى هنا نصّ البيان.

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