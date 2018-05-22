جبارين يلتقي السفير الأوروبي والاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق باعتداءات الشرطة



جبارين خلال اللقاء مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل

جبارين:

الممارسات القمعية مقصودة وتأتي تنفيذًا لأوامر سياسية عليا، وهي تتغذى بقوة من سياسات التحريض والعنصرية التي يقودها نتنياهو ووزراؤه

وصل الى موقع العرب بيان من مكتب النائب يوسف جبارين، جاء فيه: "التقى النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، ايمانويلي جوفريه، مساء أمس الإثنين، وذلك بهدف اطلاعه على تفاصيل وملابسات ممارسات الشرطة وعنفها المُفرط تجاه المتظاهرين ضد سياسات الحكومة في الأسبوع الأخير، وخاصة قمعها للمظاهرات السلمية وتنكيلها بالمتظاهرين والمعتقلين، وبينهم مدير مركز مساواة جعفر فرح. وقد أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم بيانًا يطالب فيه بالتحقيق الفوري بالاعتداءات على المتظاهرين وبظروف إصابة جعفر فرح خلال وجوده بالمعتقل. وكان السفير الأوروبي قد ابدى في لقائه مع جبارين قلقه الشديد ازاء الممارسات الّتي مارستها الشرطة الإسرائيلية في الأسبوع الأخير والمس بالحق الاساسي بالتظاهر وبالتعبير عن الرأي".



واضاف البيان: "وكانت المؤسسات العربية لحقوق الانسان قد أصدرت في أعقاب الممارسات الشرطوية القمعية نداءً الى الرأي العام الدولي دعت من خلاله المؤسسات الدولية للتدخل من أجل حماية حقوق المواطنين العرب والدفاع عن حقهم بالتصدي للجرائم الإسرائيلية في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أكّد النائب جبارين في لقائه مع السفير الاوروبي ان هذا التنكيل الشرطوي يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مهنية من اجل تقصي الحقائق حول عنف الشرطة واعتداءاتها على المتظاهرين بشكل تعسفي وانتقامي، مؤكدًا ان هذه الممارسات القمعية مقصودة وتأتي تنفيذًا لأوامر سياسية عليا، وهي تتغذى بقوة من سياسات التحريض والعنصرية التي يقودها نتنياهو ووزراؤه".

وتابع البيان: "وأثنى النائب جبارين اليوم على بيان مطلب الاتحاد الأوروبي والمطالبة بفتح تحقيق حول ممارسات الشرطة قائلًا إن هذه إشارة واضحة بأن العالم يُدرك تدريجيًا التمييز الّذي يعانيه المواطنون العرب في دولة اسرائيل، وان الحديث عن قضايا تتطلب تدخلًا من المؤسسات الدولية".

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