محاولات انعاش فتى (17 عاما) تعرض للغرق في طبريا

وصل الى موقع العرب بيان من نجمة داوود الحمراء، جاء فيه: "عند الساعة 12:05تلقى افراد الطاقم بلاغا حول تعرض قاصر للغرق في طبريا حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج وحاولوا انعاش قاصر 17 عاما"، وفقا للبيان.
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