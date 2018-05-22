ادهم بدير سائق حافلة من كفرقاسم: ثلاثة شبان يهود شتموني ورشوني بغاز الفلفل

ادهم بدير:

هذه هي المرة الأولى التي اتعرض بها لهجوم من هذا النوع، وكما يبدو أن خلفية هذا التصرف عنصرية لاني عربي

طلب ثلاثة شبان يهود الصعود للحافلة بدراجاتهم الكهربائية، وقد ذكرت لهم بأن التعليمات لا تسمح بذلك كون هذه الدراجات لا يمكن طويها

تعرض سائق حافلة شركة اوفاكيم ادهم بدير من كفر قاسم صباح اليوم لحادثة اعتداء من قبل ثلاثة شبان يهود في بيتح تكفا، مما اسفر عن اصابته ونقله الى مستشفى بلنسون في بيتح تكفا لتلقي العلاج.

وقال بدير: "انا اعمل على خط رقم 5 في بيتح تكفا. لدى وصولي الى منطقة يركونيم، طلب ثلاثة شبان يهود الصعود للحافلة بدراجاتهم الكهربائية، وقد ذكرت لهم بأن التعليمات لا تسمح بذلك كون هذه الدراجات لا يمكن طويها، وبعد أن رفضت طلبهم قاموا بشتمي ورشي بغاز الفلفل مما ادى الى اصابتي ولاذوا بالفرار".

ثم قال: "هذه هي المرة الأولى التي اتعرض بها لهجوم من هذا النوع، وكما يبدو أن خلفية هذا التصرف عنصرية لاني عربي، لا سيما أن ما قاموا به هو عمل خطير جدا ولا يمكن أن يمر مرّ الكرام، بل من المفروض أن تتوصل الشرطة اليهم وتعتقلهم حتى لا يكرروا هذا العمل مع سائقين اخرين".

هذا وقد فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة ولم يبلغ عن اعتقال الضالعين.

إقرا ايضا في هذا السياق: