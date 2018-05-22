فيديو يوثق مراقبي بلدية اللد وهم يقتحمون افطارا رمضانيا

افراد العائلة:

مراقبو البلدية دخلوا بطريقة استفزازية واثناء الإفطار واخذوا يتحدثون بصورة غير مقبولة دون احترام حرمة البيت

افادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أن مراقبي بلدية اللد اقتحموا مساء يوم امس افطارا رمضانيا لعائلة في البلدة، الأمر الذي اثار غضبهم، حيث حصل في المكان مشادات كلامية بين الطرفين.

كما وشار افراد العائلة "أن مراقبي البلدية دخلوا بطريقة استفزازية واثناء الإفطار، واخذوا يتحدثون بصورة غير مقبولة دون احترام حرمة البيت".

هذا وقد توجهنا للبلدية وذكرت لنا "سنفحص الموضوع للرد عليه لاحقا".

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