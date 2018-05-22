شهدت المباراة الندية والرجولية حيث جمعت المباراة الاولى فريقي أواليس والنيرب وانتهب بفوز فريق النيرب بالنتيجة الكبيرة 9-4 بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل 4-4

برعاية مجلس مجد الكروم المحلي والمركز الجماهيري في القرية وبالتعاون مع وحدة الشبيبة ومدينة بلا عنف والسلطة الوطنية لمكافحة الكحول والمخذرات وبحضور رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي والمسؤول عن قسم الرياضية والشباب في المجلس المحلي السيد مرشد كنعان ومدير المركز الجماهيري السيد ابراهيم خلايلة ومركز فعاليات الدوري السيد محمود خلايلة ابو الخير والعشرات من الجماهير انطلق مساء امس الاثنين في القاعة الرياضية في مجد الكروم دوري رمضان في كرة القدم المصغرة بمشاركة عشر فرق حملت أسماء حارات البلدة في خطوة ترسيخ الذاكرة والاسماء التاريخية في ذهون الاجيال الجديدة.

وشهدت المباراة الندية والرجولية حيث جمعت المباراة الاولى فريقي أواليس والنيرب وانتهب بفوز فريق النيرب بالنتيجة الكبيرة 9-4 بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل 4-4.وقد إنتهت المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي النيرب وفريق أواليس (قواليس)، بفوز النيرب بنتيجة (4 - 9)، حيث سجل للنيرب كل من علي علوان (3) اهداف وبشار علوان (3) اهداف وحسين علوان (هدفين) وتوفيق علوان (هدف).بالمقابل سجل لفريق أواليس كل من: باسل بشوتي (هدفين) واحمد فرحات (هدف) وفوزي شحاده (هدف).اما المباراة الثانية فجمعت فريقي الرصيفة واللويزية وانتهب بفوز اللويزية بالنتيجة 5-4 حيث سجل للويزية كل من: علي منصور (هدفين) وفراس شحاده (هدف) وامير شحاده (هدف) وبهاء حمود (هدف). اما اهداف اللويزية فقد سجلها كل من: صلاح مناع ومحمد رفاعي وهدف ورغيد زرقاوي ومحمد مناع.وقد أشرف على ادارة المباريات بنجاح تام مبدا فرحات.وستمدد مباريات دوري رمضان طيلة الشهر الفضيل على أن تجرى المباراة النهائية مع انتهاء الشهر الفضيل.

صور: مجد الكروم: انطلاق دوري رمضان لكرة القدم

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