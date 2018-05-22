اللاعب علي عثمان: ريال مدريد لن يستصعب الحاق الهزيمة بليفربول

علي عثمان عن توقعاته من هذا اللقاء:
ريال مدريد لن يتصعب هزم ليفربول، وأتوقع أن يتم ذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فالنادي الملكي في أوج عطائه في اطار هذه المسابقة، ولا يمكن لليفربول مجاراته
لا يتوقع اللاعب المجرب علي عثمان، المدافع الأيمن لدى فريق الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين ، أن يتصعب نادي ريال مدريد للفوز باللقب الثالث عشر له في دوري الأبطال. ويلتقي نادي ريال مدريد الاسباني بنادي ليفربول الانجليزي ضمن نهائي دوري الأبطال، مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة الا ربعا على الاستاد الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأضاف اللاعب علي عثمان عن توقعاته من هذا اللقاء:"ريال مدريد لن يتصعب هزم ليفربول، وأتوقع أن يتم ذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فالنادي الملكي في أوج عطائه في اطار هذه المسابقة، ولا يمكن لليفربول مجاراته".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- غياب اضطراري لفراس مغربي وعلي عثمان
- غياب المدافع علي عثمان عن تشكيلة أبناء سخنين أمام كريات شمونة
- عودة علي عثمان المبعد الى تشكيلة أبناء سخنين ضد نادي أشدود
- غياب علي عثمان المبعد عن تشكيلة أبناء سخنين أمام كفار سابا
- غياب كاتشوبا عن لقاء سخنين أمام بئر السبع وعودة علي عثمان
- غياب علي عثمان عن لقاء أبناء سخنين أمام رعنانا وعودة خالد خلايلة
- علي عثمان: فريقنا استمد الثقة من الجمهور ونحن متعطّشون للفوز دائمًا
- عودة علي عثمان الى تشكيلة أبناء سخنين أمام هـ.بئر السبع وغياب خالد خلايلة
- غياب علي عثمان عن تشكيلة أبناء سخنين أمام أشكلون ضمن كأس الدولة