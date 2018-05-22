اللاعب علي عثمان: ريال مدريد لن يستصعب الحاق الهزيمة بليفربول

علي عثمان عن توقعاته من هذا اللقاء:



ريال مدريد لن يتصعب هزم ليفربول، وأتوقع أن يتم ذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فالنادي الملكي في أوج عطائه في اطار هذه المسابقة، ولا يمكن لليفربول مجاراته

لا يتوقع اللاعب المجرب علي عثمان، المدافع الأيمن لدى فريق الدرجة العليا اتحاد أبناء سخنين ، أن يتصعب نادي ريال مدريد للفوز باللقب الثالث عشر له في دوري الأبطال. ويلتقي نادي ريال مدريد الاسباني بنادي ليفربول الانجليزي ضمن نهائي دوري الأبطال، مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة الا ربعا على الاستاد الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف اللاعب علي عثمان عن توقعاته من هذا اللقاء:"ريال مدريد لن يتصعب هزم ليفربول، وأتوقع أن يتم ذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فالنادي الملكي في أوج عطائه في اطار هذه المسابقة، ولا يمكن لليفربول مجاراته".

إقرا ايضا في هذا السياق: