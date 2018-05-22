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صور للرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يتجول في المستشفى
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الضفة الغربية

فيديو وصور للرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يتجول في المستشفى بصحة جيدة

بث تلفزيون فلسطين، في نشرته الاخبارية عند منتصف هذه الليلة (الاثنين-الثلاثاء) مقطعا مصورا للرئيس عباس وهو يتجول داخل المستشفى الاستشاري حيث يتلقى العلاج منذ يومين.

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 يظهر الرئيس عباس وهو يتجول برفقة الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه

بث تلفزيون فلسطين، في نشرته الاخبارية عند منتصف هذه الليلة (الاثنين-الثلاثاء) مقطعا مصورا للرئيس عباس وهو يتجول داخل المستشفى الاستشاري حيث يتلقى العلاج منذ يومين.

 

ويظهر الرئيس عباس وهو يتجول برفقة الطاقم الطبي الذي يشرف على علاجه.وقال المدير الطبي للمستشفى الاستشاري الدكتور سعيد سراحنة في تصريح لتلفزيون فلسطين حول الحالة الصحية للرئيس عباس، ان الفحوصات بينت وجود التهاب على الرئة اليمنى للرئيس عباس، موضحا انه يستجيب بسرعة للعلاج وانه يتماثل للشفاء.

وفي سياق متصل اكد اللواء جبريل الرجوب في مقابلة اجراها معه تلفزيون فلسطين ان الرئيس عباس يتماثل للشفاء.وقال الرجوب في المقابلة التي اجراها معه تلفزيون فلسطين عقب زيارته الرئيس عباس في المستشفى، ان الرئيس ابو مازن استقبل جميع من عادوه في المستشفى، وانه بخير، ولا صحة لما اشيع بشأن وضعه الصحي.واضاف "صحيح ان الرئيس عمره 83 سنة ولكنه شاب بروحه وبارادته"، مشيرا الى جولته الاخيرة التي قادته الى ام يركا اللاتينية في اشارة منه الى تمتع الرئيس عباس بصحة جيدة.وكان الرئيس عباس تلقى اتصالات من العديد من الزعماء والقادة العرب للاطمئنان على صحته.

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كلمات دلالية
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