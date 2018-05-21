جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في وسط البلدة

اصيب مساء الاثنين، شاب (19 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء.وتم نقل المصاب بواسطة طواقم نجمة داوود الحمراء الى مستشفى هيلل يافا لاسكتمال العلاج. فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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