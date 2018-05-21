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بلدية الطيرة تُنظم رحلة للمسنين
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المثلث الجنوبي

بلدية الطيرة تُنظم رحلة للمسنين الى حيفا وعكا وجبال الجليل الأعلى

بمشاركة أكثر من مائة سن ومُسنّة، نظّمت بلدية الطيرة الأسبوع المنصرم رحلة للمسنين إلى حيفا وعكا وجبال الجليل الأعلى

خلال الرحلة 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الطيرة جاء فيه ما يلي: "بمشاركة أكثر من مائة سن ومُسنّة، نظّمت بلدية الطيرة الأسبوع المنصرم رحلة للمسنين إلى حيفا وعكا وجبال الجليل الأعلى، زاروا خلالها العديد من الأماكن وتعرفوا على المعالم والأثار والتضاريس في تلك المناطق". وأضاف البيان: "رافقهم بهذه الرحلة الأستاذ زهير عبد الحي مُستشار رئيس بلدية الطيرة لشؤون المسنين، المُرشد صدقي ادريس من مدينة الطيبة، المرشد فيصل ناصر من زيمر، والمضمد السيد عبد اللطيف منصور (من مركز الرحمة الطبي في الطيرة)". واختتم البيان: "سارت الرحلة مع المسنين بشكل منظم وسلس، قدّما خلالها المرشدين صدقي ادريس وفيصل ناصر شرحاً مسهباً وممتعاً حيثُ سردا العديد من المعلومات التاريخية والجغرافية والدينية القيّمة عن تلك المناطق، ومعالمها والدور التي لعبوه عبر التاريخ والعصور حتى يومنا هذا. وقد زاروا خلال هذه الرحلة العديد من الأماكن مثل حديقة البارون روتشيلد في زمارين (زيخرون يعقوب)، حديقة البهائيين في حيفا، قرية عرب العرامشة المهجرة، واختتمواها في مدينة عكا القديمة حيثُ تجولوا في أزقتها وطرقها وسوقها الشعبي المتنوع" إلى هنا نصّ البيان.

صور: بلدية الطيرة تُنظم رحلة للمسنين

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الطيرة رحلة المسنين حيفا عكا
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