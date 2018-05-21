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اخبار السينما

فعاليات مهرجان سينما فلسطين في باريس
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فعاليات مهرجان سينما فلسطين في باريس

تنطلق فعاليات مهرجان سينما فلسطين بدورته الرابعة في باريس وضواحيها يوم 25 مايو/أيّار الجاري

يتيح المهرجان مساحة للاطلاع على الأعمال السينمائية الفلسطينية المستقلة غير المتاحة للجمهور الفرنسي في باريس

تنطلق فعاليات مهرجان "سينما فلسطين" بدورته الرابعة في باريس وضواحيها يوم 25 مايو/أيّار الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام حتى 3 يونيو/حُزيران المقبل.


صورة توضيحية

وحرص فريق عمل المهرجان من المتطوعين منذ تأسيسه على أن يكون مستقلًا بذاته، ويتيح المهرجان مساحة للاطلاع على الأعمال السينمائية الفلسطينية المستقلة غير المتاحة للجمهور الفرنسي في باريس.

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