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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: اكتشفت اني أمشي ليلًا وأنا نائمة!

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شاب: اكتشفت اني أمشي ليلًا وأنا نائمة!
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شاب: اكتشفت اني أمشي ليلًا وأنا نائمة!

سلام..انا عندي مشكلة غريبة واكتشفتها من مدة قصيرة، انا بمشي بالليل وانا نايم وما بدري عن حالي

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الرسالة كالتالي:  

سلام..انا عندي مشكلة غريبة واكتشفتها من مدة قصيرة، انا بمشي بالليل وانا نايم وما بدري عن حالي. ومبارح وصلت لحد المطبخ ويلشت اكسر الصحون وبعرفش كيف امي حست علي واجت تصيح علي! وخايفة الموضوع يكبر ويخرج عن السيطرة والاقي حالي بنهار بريت البيت!


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