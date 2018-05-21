شاب: اكتشفت اني أمشي ليلًا وأنا نائمة!

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الرسالة كالتالي:

سلام..انا عندي مشكلة غريبة واكتشفتها من مدة قصيرة، انا بمشي بالليل وانا نايم وما بدري عن حالي. ومبارح وصلت لحد المطبخ ويلشت اكسر الصحون وبعرفش كيف امي حست علي واجت تصيح علي! وخايفة الموضوع يكبر ويخرج عن السيطرة والاقي حالي بنهار بريت البيت!



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