حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

اليوم الاثنين: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة الحر حيث يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/05/22: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/05/23: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة الحر حيث يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً في بعض المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

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