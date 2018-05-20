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كل العرب شباب وصبايا تسريحات زيت الارغان المغربي لشعر أكثر من رائع

شباب وصبايا

زيت الارغان المغربي لشعر أكثر من رائع
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خلطات زيت الارغان المغربي لشعر أكثر من رائع

زيت الارغان يساعد على تنعيم الشعر وتعزيز نموّه إلى جانب أنه يعمل على الحدّ من تساقطه ويساهم في تكثيفه

تعرّفي معنا على أفضل الخلطات الطبيعية المعتمدة على زيت الارغان

حواء الجميلة، واعتمدي بانتظام على خلطات زيت الارغان للشعر لتحصلي على نتائج مضمونة وسريعة. زيت الارغان يساعد على تنعيم الشعر وتعزيز نموّه إلى جانب أنه يعمل على الحدّ من تساقطه ويساهم في تكثيفه. تعرّفي معنا على أفضل الخلطات الطبيعية المعتمدة على زيت الارغان:


صورة توضيحية

 خلطة زيت الارغان والموز: اهرسي موزة واحدة وأضيفي عليها ملعقتين من زيت الارغان لتحصلي على مزيج متماسك. اعتمدي الماسك أسبوعياً لحوالى نصف ساعة لتقوية شعرك وتطويله.

خلطة زيت الارغان والبيض وعصير الليمون: اخفقي بيضة واحدة وأضيفي عليها ملعقتين من زيت الارغان وملعقة من عصير الليمون، وطبّقي الخليط على شعرك لحوالى نصف ساعة أسبوعياً لتغذية شعرك وتقويته.

خلطة زيت الارغان والعسل وزيت الزيتون: امزجي ملعقتين من زيت الارغان مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون، وطبّقي المزيج على شعرك كل أسبوع لحوالى نصف ساعة لكي ترطّبيه وتعالجيه من الجفاف.

خلطة زيت الارغان وزيت جوز الهند وزيت الخروع: امزجي ملعقتين من زيت الارغان مع ملعقتين من جوز الهند وملعقتين من زيت الخروع، وطبّقي المزيج على شعرك لحوالى نصف ساعة كل أسبوع لترطيب شعرك وتطويله.

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