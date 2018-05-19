كيف يؤثر الصيام على المرأة الحامل



صورة توضيحيّة

أشارت الاحصائيات إلى أن 3 من كل 4 حالات حمل في العالم الإسلامي تتزامن مع حلول رمضان. وبينما يعتبر الصيام فريضة، إلا أن الإسلام أباح للحامل والمرضع الصيام فقط إذا كان لا يحمل أي ضرر.

وبينما تشعر بعض النساء الحوامل بقوة جسدية تمكنهن من الصيام، إلا أن الصيام يزيد لدى البعض الاخر الشعور بالإعياء والتعب والغثيان.تناولت العديد من الأبحاث موضوع صيام الحامل وتأثيره على الجنين، وقد اقتصرت معظمها على العلاقة بين صيام رمضان ووزن الجنين.

وهنالك دراسات أجريت في تركيا، اليمن و إيران لم تجد أية علاقة بين صيام الحامل وبين وزن الجنين. لكن دراسة أجريت في ماليزيا وجدت أن صيام رمضان يقلل من فترة الحمل بمقدار 4 - 7 أيام.

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