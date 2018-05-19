شاب: حماتي كثيرة الثرثرة وطلباتها لا تُطاق

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الرسالة كالتالي:

سلام انا مشكلتي غريبة شوي ويمكن منسمعها من البنات اكثر بس الي بصير معي انا بطلتو اتحمله! انا متجوز من اكم شهر ومرتي صبية منيحة بس امها غريبة وست قادرة وقوي وكثيرة حكي بتسكتش وفوق كل هذا بتضلها عندي ببيتي وطلباتها بتخلص وبتنطقش! انا بديش ازعل مرتي بس تصرفات امها ممكن تعمل مشكلة كبيرة بينا لقدام!



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