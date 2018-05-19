اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: حماتي كثيرة الثرثرة وطلباتها لا تُطاق

مجتمعٍS

شاب: حماتي كثيرة الثرثرة وطلباتها لا تُطاق
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
20

حيفا
سماء صافية
20

ام الفحم
سماء صافية
21

القدس
سماء صافية
22

تل ابيب
سماء صافية
22

عكا
سماء صافية
20

راس الناقورة
غائم جزئ
21

كفر قاسم
سماء صافية
22

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
سماء صافية
28
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شاب: حماتي كثيرة الثرثرة وطلباتها لا تُطاق

سلام انا مشكلتي غريبة شوي ويمكن منسمعها من البنات اكثر بس الي بصير معي انا بطلتو اتحمله!

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

سلام انا مشكلتي غريبة شوي ويمكن منسمعها من البنات اكثر بس الي بصير معي انا بطلتو اتحمله! انا متجوز من اكم شهر ومرتي صبية منيحة بس امها غريبة وست قادرة وقوي وكثيرة حكي بتسكتش وفوق كل هذا بتضلها عندي ببيتي وطلباتها بتخلص وبتنطقش! انا بديش ازعل مرتي بس تصرفات امها ممكن تعمل مشكلة كبيرة بينا لقدام!


صورة توضيحية

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مجتمع مشكلة قصة من الحياة
حيفا: المحكمة ترفض طلب الشرطة وتطلق سراح المعتقلين
انتهت جلسة المحكمة في حيفا حيث رفض القاضي طلب الشرطة بإبقاء المتظاهرين رهن الاعتقال لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
صفقة القرن الحقيقية/ بقلم: خالد خليفة
د. مصطفى يوسف اللداوي
الجرحى والمصابون/ د. مصطفى يوسف اللداوي
عيسى قراقع
اليوم الاول لشهر رمضان في غزة/ عيسى قراقع
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab