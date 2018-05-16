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ثقافة جنسية

نصائح لتحسين العلاقة الزوجية خلال رمضان!
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نصائح لتحسين العلاقة الزوجية خلال رمضان!

لا بد لك أن تواكبي الطرق الصحيحة لتحسين هذه العلاقة مع الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الطرفين لتحسين الانسجام بين الطرفين.

لا بد لك أن تواكبي الطرق الصحيحة لتحسين هذه العلاقة مع الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الطرفين لتحسين الانسجام بين الطرفين.

استفيدي من شهر رمضان واجعليه فرصة مناسبة لترتيب مواعيد خارج المنزل برفقة شريكك لتناول وجبة السحور أو الإفطار سوياً. فعلى سبيل المثال يمكنك الذهاب الى المكان عينه الذي التقيتما به قبل الزواج لتجديد الرومانسية بينكما ولإعادة إحياء هذا الرابط الذي جمعكما. فتعتبر هذه الخطوة أساسية في رمضان لتتحسين العلاقة الزوجية.

لا تحصري المجاملة مع الشريك من خلال الاثناء على تصرفاته الشريك من خلال إرسال رسائل حب عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. بل يجب التحدث مباشرة الى شريكك من خلال المجاملة الأمر الذي يعزّز العلاقة ويزيد من شعور الحب والشغف بين الطرفين. والأهم في هذا الشهر تفادي انتقاد الشريك خصوصاً أمام الأهل والأقارب والأصدقاء لأن هذه الطرق ستؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية.

يمكن للزوجان أيضاً أن يقوما بتبادل الهدايا المفيدة خلال شهر رمضان. فهذه الخطوة تساهم في تعزيز الحب والاهتمام بين الشريكين لتوطيد العلاقات أكثر فأكثر. فتحتاج العلاقة الزوجية دائماً إلى تجديد وتغيير في أساليب التعبير عن الحب.

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