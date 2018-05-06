بطارية السيارة..ماذا تعرف عنها؟

البطارية في الاساس هي عبارة عن ماء وعدد من شرائح الرصاص وهذا ما يجعلها ثقيلة، وللبطارية مهمتان اساسيتان: الاولى و هي انتاج الكهرباء لل سيارة والثانية هي تخزين الكهرباء فيها

عندما نتحدث عن بطارية السيارة فأول ما يخطر في تفكيرنا هو المكعب الاسود بجانب محرك السيارة، الذي بدونه لا يمكن للسيارة ان تتحرك، ولكن بعض الشركات بدأت في التفكير بوضع البطارية في صندوق السيارة او داخل كبينة القيادة لتحسّن من كفائتها.



صورة توضيحية

البطارية في الاساس هي عبارة عن ماء وعدد من شرائح الرصاص وهذا ما يجعلها ثقيلة، وللبطارية مهمتان اساسيتان: الاولى و هي انتاج الكهرباء للسيارة والثانية هي تخزين الكهرباء فيها.

كل ال سيارات الحديثة في وقتنا الحالي تعمل على بطارية 12 فولت الا أنّ الشاحنات تأتي ببطاريات 24 فولت قديمًا كانت السيارات تنتج ببطاريات 6 فولت، لذلك اذا كنت تمتلك سيارة 12 فولت وفرغت الطاقة منها وتريد اعادة شحنها فلا تفكر اطلاق في شحن سيارتك من احدى الشاحناك لأن ستؤدي الى تلف بطاريتك.

أمبير بطارية السيارة هو وحدة قياس الطاقة الكهربائية الناتجة عنه ومن المعروف أنّ لكل بطارية امبير معين يختلف في كثير من الاحيان عن البطاريات الاخرى وكذلك يختلف على حسب حجم السيارة وقوة محركها حتى تتناسب معه في عملية تشغيل المحرك بنجاح وكذلك تختلف ايضا على حسب الوسائل التقنية المتوفرة بالسيارة والتي ستعمل على تشغيلها بكفاءة ايضا.

هناك الكثير من اصحاب محلات البطاريات يبعون البطارية على اساس الارقام الموجودة عليها وهذا خطأ لانها مجرد ترقيم لنوع البطارية، واذا كنت تريد أن تعرف كم امبير للبطارية فعليك أن تعلم بأنّ مقياسه يسمى CCA وهو يعني COLD CRANCKING AMPs ويكون مكتوب على البطارية بالاختصار فقط .

إقرا ايضا في هذا السياق: