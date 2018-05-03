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المرأة العقرب: واقعية وقريبة جدا لعائلتها
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المرأة العقرب: واقعية وقريبة جدا لعائلتها ومن الممكن إثارة غيرتها بسهولة

المرأة العقرب هي امرأة مستقيمة وصادقة ورزينة، وقلّما تفقد السيطرة على أعصابها، تخفي تحت هدوئها أحيانًا عواصف من المشاعر المختلطة، وربّما أهم ما تتميز به سهولة التكيف مع المحيط شرط أن يكون أناسه بسطاء صادقين مع أنفسهم ومحبين لغيرهم. إذا أح

المرأة العقرب هي امرأة مستقيمة وصادقة ورزينة، وقلّما تفقد السيطرة على أعصابها، تخفي تحت هدوئها أحيانًا عواصف من المشاعر المختلطة، وربّما أهم ما تتميز به سهولة التكيف مع المحيط شرط أن يكون أناسه بسطاء صادقين مع أنفسهم ومحبين لغيرهم. إذا أحبت الشخص شاركته الأفراح والأحزان، وإن كرهته أظهرت عدم مبالاتها به وابتعدت عنه ولكن باحترام وهدوء، ولا مكان للحقد في قلبها، ما في قلبها على لسانها.


صورة توضيحيّة

تختلف عن الكثير من النساء بأنّها لا يمكن إثارة غيرتها بسرعة، تغض النظر كثيرًا ولكن اذا تخطى الحدود النتائج تكون غير محمودة على الإطلاق. المرأة العقرب  امرأة ذكية وفطنة، تستطيع المشاركة بالحوارات الجدية والمناظرات العلمية والسياسية، لكن قلما تطمح إلى الخوض في هذا الميدان لأن أهدافها الأساسية أبسط من ذلك فهي قريبة أكثر إلى المنطق والواقع وتحب العائلة كثيرًا والتي تعتبرها أهم من كل شيء، لا تهتم للشهادات العالية بقدر ما تهتم للمعرفة والاطلاع، لهذا السبب نجدها ملتزمة بالمبادئ الرئيسية لكل مادة وموضوع متخلية لغيرها عن التعقيدات والاجتهادات المتنوعة فكريا، تحبّ النظافة كثيرًا وكثيرًا من الآلام التي تعانيها بالذات في منطقة الظهر بسبب كثرة تنظيفها داخل المنزل.

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