الناصرة والقضاء الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار
الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة
هرب من المكان مشتبهين بواسطة سيارة وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث
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افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان شابا (23 عاما) اصيب مساء الاربعاء بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة بمدينة الناصرة وتم نقله الى المستشفى. وهرب من المكان مشتبهين بواسطة سيارة وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث ".
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