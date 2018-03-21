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الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة

هرب من المكان مشتبهين بواسطة سيارة وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-03-21 20:34:04 A نشر: 2018-03-21 20:34:04 A