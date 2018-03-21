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أخبار محاكم وجنائيات الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة

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الناصرة والقضاء الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار
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الناصرة: إصابة شاب بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة

 هرب من المكان مشتبهين بواسطة سيارة وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 20:34:04 A A

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان شابا (23 عاما) اصيب مساء الاربعاء بجراح طفيفة بعد تعرضه لاطلاق نار في حي الصفافرة بمدينة الناصرة وتم نقله الى المستشفى. وهرب من المكان مشتبهين بواسطة سيارة وقد باشرت الشرطة التحقيق والبحث ".

 

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