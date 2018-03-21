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أخبار محاكم وجنائيات اقتراح صفقة بين النيابة العامّة وفريق الدفاع عن عهد التميمي يتم بموجبها سجنها لثمانية أشهر

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الضفة الغربية اقتراح صفقة بين النيابة وفريق الدفاع عن عهد التميمي
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اقتراح صفقة بين النيابة العامّة وفريق الدفاع عن عهد التميمي يتم بموجبها سجنها لثمانية أشهر


عهد التميمي

اقتراح صفقة بين النيابة العامة وفريق الدفاع عن الفتاة عهد التميمي يتم بموجبها سجنها لمدة ثمانية اشهر

المحكمة العسكرية قررت قبل عدة ايام اغلاق جلسات المحاكمة امام الاعلام والجمهور الامر الذي اعترض عليه محامو الدفاع عن الفتاة التميمي ومع هذا اعتمدته المحكمة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 17:31:45 A A

هل توافق قاضية المحكمة العسكرية في عوفر على اقتراح الصفقة التي ابرمت بين النيابة العامة وفريق الدفاع عن المناضلة الفتاة عهد التميمي؟ على هذا السؤال بانتظار الاجابة خلال هذا المساء، حيث اعلن قبل قليل عن ابرام صفقة بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها سجن الفتاة عهد التميمي لمدة ثمانية اشهر (تحسب كل فترة اعتقالها حتى اليوم)، ويشار الى ان المحكمة العسكرية قررت قبل عدة ايام اغلاق جلسات المحاكمة امام الاعلام والجمهور الامر الذي اعترض عليه محامو الدفاع عن الفتاة التميمي ومع هذا اعتمدته المحكمة.

ويذكر أنّ التميمي اعتقلت قبل في الثامن عشر من شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد أن اعترضت الجنود الاسرائيليين وصفعت احدهم، وذلك بعد دخولهم الى بلدة النبي صالح ،ومحاولة اقتحام منزل التميمي لرصد المتظاهرين الفلسطينيين، ومنذ اعتقالها والى اليوم تعالت الاصوات المطالبة بإطلاق صراحها لكن اسرائيل لم تسمع لأي من هذه النداءات.
 

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