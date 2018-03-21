سرق كلبة من داخل منزل وعرضها للبيع عبر فيسبوك- اعتقال قاصر (17 عاما) من شرقي القدس



الصور من الشرطة

جاء في بيان الشرطة:

تمّ التوصل إلى قاصر (17 عامًا) من سكان شرقي القدس، وذلك بعد أن نشرة صورًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي للكلبة المسروقة، عارضًا بيعها في احدى الصفحات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قاصرًا (17 عامًا) من سكّان شرقي القدس، ونسبت له شبهة "سرقة كلبة". وأوصح الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أنّه :"كان قد تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة "موريا" بالقدس، صباح الثلاثاء، من سيّدة حول سرقة كلبتها "تشيكا" من داخل منزلها في المدينة، وطلبت مساعدة الشرطة لاستعادتها. وعليه باشرت الشرطة التحقيقات باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، حيث تمّ التوصل إلى قاصر (17 عامًا) من سكان شرقي القدس، وذلك بعد أن نشرة صورًا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي للكلبة المسروقة، عارضًا بيعها في احدى الصفحات"، كما ورد في بيان الشرطة.

واوضحت الشرطة في بيانها أنّ:"أفراد من شرطة "عوز" بالقدس توصلوا إلى منزل المشتبه، وتوجّهوا اليه حيث تمّ العثور على الكلبة، إضافة إلى اعتقال المشتبه وإحالته للتحقيقات. ويذكر أنّ أفراد الشرطة أعادوا الكلبة إلى صاحبتها"، إلى هنا بيان الشرطة.



لحظة إعادة الكلبة لصاحبتها