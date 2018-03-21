أمي الحبيبة/ بقلم: جميل بدوية

مهما قيل عنك ومهما يقال

ومهما قيل عنك...

في الايات والاحاديث والامثال

لا يكفيك يا حبيبتي الف الف مقال

وكل حروف اللغات

وكل القصائد والاقوال

لن تكفي الحروف لشرح كلماتك...

ولو في ألف مقال

يعجز السؤال عن السؤال..يعجز الخيال..

حين تصبح حواء أما..

تتسطر كل ايات الكمال

ويتوقف الحب والحنان ويقف اجلالا

لذات الحب والجمال

يقف اجلالا..للتي لا تتوقف عن الحب..

حتى ساعة الاجال

أمي يا حبيبتي ..كل يوم وانت حبيبتي

سبقت ادم في المحبة ..سبقت الرجال

فيضي من نبعك في نبعي ..

ومن حبك في قلبي

أنيري لي يا أماه دربي

أحبك اليوم واليوم الاتي وحتى مماتي

سأظل أكتب لك أحلى الكلمات

فمحال أن اتوقف عن حبك محال

فانت نبع الحب يا أمي..

وأصل كل مقال

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