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أخبار محليات أمسية نسائية مميزة في المركز الجماهيري الرملة بمناسة عيد الأم

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أمسية نسائية مميزة في المركز الجماهيري الرملة بمناسة عيد الأم

قدمت الحفل المربية والناشطة جوزفين قديس القلق ببراعة واتقان شديدين اذ تحدث عن عطاء الام الذي لا يعرف حدودا أو سدود

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 11:18:17 A A

وصل الى موقع العرب بيان من المركز الجماهيري في الرملة، جاء فيه: "بتنظيم مشترك لحركة النساء الديمقراطيات الرملة ومؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري والمركز الجماهيري العربي الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية أقيم مساء الثلاثاء الموافق في مسرح المركز الجماهيري العربي أمسية نسائية احتفالية مميزة بمناسبة شهر المرأة وعيد الأم".

واضاف البيان: "قدمت الحفل المربية والناشطة جوزفين قديس القلق ببراعة واتقان شديدين اذ تحدث عن عطاء الام الذي لا يعرف حدودا أو سدود ودعت مدير المركز الجماهيري المربي ميخائيل فانوس الذي هنئ جميع الأمهات والنساء بعيدهن وشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات بعده مباشرة تحدثت مديرة مؤسسة برامج الطفولة والعمل الجماهيري المربية والناشطة الاجتماعية سحر العيساوي، ومن ثم تحدثت مندوبة حركة النساء الديمقراطيات المربية والناشطة الاجتماعية هنرييت منير منصور ومن ثم اعتلى المسرح الزجال شحادة خوري وقدم وصلة غناء شعبي مميز ومسك الختام كان مع الفنانة المميزة القديرة رنين بشارات حيث قدمت مقطع كوميدي ساخر تطرقت فيه لكل ما يهم النساء".

وتابع البيان: "وقد تفوقت الفنانة الكوميدية بشارات في اسعاد النساء لأبعد الحدود وتجعلهن يضحكون بتواصل دون استراحة على مدار نصف ساعة ونيف. لا بد من الإشارة هنا أن المركز الجماهيري العربي الرملة هو بيت الجميع دون استثناء هو دائما وابدا يمد يده لكافة الجمعيات والمؤسسات العربية ليرتقى بمجتمعه وليخدم شعبة ويرسم بسمة حقيقية شكرا لحركة النساء الديمقراطيات ولمؤسسة الطفولة المبكرة والعمل الجماهيري لانهم اصروا على التعاون ليقدموا حفل راق ثقافي تربوي كوميدي يليق بالأمهات المركز الجماهيري سيستمر بالتعاون مع كل مؤسسة جمعية وهيئة لأننا نؤمن اننا بكم نكون اقوى وانجح وابرع وكل عام والجميع بألف خير".

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