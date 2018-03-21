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سيارات جديد السيارات مازدا 6 موديل 2018 تأتي بقوة 250 حصان

سيارات

مازدا 6 موديل 2018 تأتي بقوة
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مازدا 6 موديل 2018 تأتي بقوة 250 حصان

 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 12:27:34 A A

أعلنت مازدا عن بدء سعر سيارتها مازدا 6 موديل 2018 الجديدة من 21.950 ألف دولار حيث ستبدأ مبيعاتها في الشهر المقبل وهذا السعر أكبر من سعرها السابق بـ 5 دولار فقط. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المناطق ونظام فتح السيارة عن بعد ونظام ترفيهي وبلوتووث وكاميرا خلفية ونظام صوتي من 6 سماعات.

كما تأتي بنظام رصد للبقع العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية ومكابح مدن ذكية واضاءة LED في الأمام والخلف وعجلات ألومنيوم 17 بوصة . كما يمكن توفر السيارة بباقة i-ActivSense في النسخ بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات بتكلفة 625 دولار وتضيف مثبت سرعة قابل للتكيف ومساعد الحفاظ على المسار وتحذير من مغادرة المسار ومساحات زجاج أوتوماتيكية.

أما مازدا 6 تورينج فيبلغ سعرها 25.700 ألف دولار وتوفر عجلات 19 بوصة وفرش جلدي للمقاعد ومقعد سائق قابل للتعديل بثمانية وضعيات وخاصة تسخين في المقاعد الامامية وفتحة سقف كهربائية وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. أما نسخة جراند تورينج فيبلغ سعرها 29.200 ألف دولار وتضيف نظام صوتي Bose وراديو SiriusXM ونظام ملاحة وتعتيم ذاتي للمرايا وخاصية تسخين في المرايا الجانبية ودواسات على عجلة القيادة.

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