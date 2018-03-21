مازدا 6 موديل 2018 تأتي بقوة 250 حصان

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أعلنت مازدا عن بدء سعر سيارتها مازدا 6 موديل 2018 الجديدة من 21.950 ألف دولار حيث ستبدأ مبيعاتها في الشهر المقبل وهذا السعر أكبر من سعرها السابق بـ 5 دولار فقط. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المناطق ونظام فتح السيارة عن بعد ونظام ترفيهي وبلوتووث وكاميرا خلفية ونظام صوتي من 6 سماعات.

كما تأتي بنظام رصد للبقع العمياء وتحذير من حركة المرور الخلفية ومكابح مدن ذكية واضاءة LED في الأمام والخلف وعجلات ألومنيوم 17 بوصة . كما يمكن توفر السيارة بباقة i-ActivSense في النسخ بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات بتكلفة 625 دولار وتضيف مثبت سرعة قابل للتكيف ومساعد الحفاظ على المسار وتحذير من مغادرة المسار ومساحات زجاج أوتوماتيكية.

أما مازدا 6 تورينج فيبلغ سعرها 25.700 ألف دولار وتوفر عجلات 19 بوصة وفرش جلدي للمقاعد ومقعد سائق قابل للتعديل بثمانية وضعيات وخاصة تسخين في المقاعد الامامية وفتحة سقف كهربائية وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. أما نسخة جراند تورينج فيبلغ سعرها 29.200 ألف دولار وتضيف نظام صوتي Bose وراديو SiriusXM ونظام ملاحة وتعتيم ذاتي للمرايا وخاصية تسخين في المرايا الجانبية ودواسات على عجلة القيادة.