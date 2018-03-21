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أخبار محاكم وجنائيات نقل رجل مصاب بعيار ناري الى مستشفى في الناصرة وحالته متوسطة

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الناصرة والقضاء نقل رجل مصاب بعيار ناري الى مستشفى في الناصرة
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نقل رجل مصاب بعيار ناري الى مستشفى في الناصرة وحالته متوسطة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 07:39:59 A A

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "وصل الى مستشفى في الناصرة رجل في الاربعينات من عمره مصاب بعيار ناري في القسم السفلي من جسمه وحالته متوسطة بحسب ما وصفته المصادر الطبية، هذا وبعد تلقي الشرطة البلاغ وصلت الى المكان ويتم جمع الأدلة والافادات لبدء التحقيق"، وفقا للبيان.

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