نقل رجل مصاب بعيار ناري الى مستشفى في الناصرة وحالته متوسطة

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "وصل الى مستشفى في الناصرة رجل في الاربعينات من عمره مصاب بعيار ناري في القسم السفلي من جسمه وحالته متوسطة بحسب ما وصفته المصادر الطبية، هذا وبعد تلقي الشرطة البلاغ وصلت الى المكان ويتم جمع الأدلة والافادات لبدء التحقيق"، وفقا للبيان.