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الشاغور دير الاسد: عبد العزيز أمون تحفل بمسيرة الكتاب
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دير الاسد: مدرسة عبد العزيز أمون تحفل بمسيرة الكتاب


خلال مسيرة الكتاب

افتتح هذا اليوم بكلمة لمديرة المدرسة المربية جيهان عواد ذباح تطرّقت بها إلى أهمية اللّغة العربية وضرورة الحفاظ عليها من الكلمات الدّخيلة

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من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-21 08:07:50 A A

للسنة الثانية على التوالي، احتفلت مدرسة عبد العزيز أمون في دير الاسد بمسيرة الكتاب السنوية لعام 2017-2018 وذلك بإشراف مركزة اللغة العربية في المدرسة المربية مشيرة حليحل وسائر أعضاء الهيئة التدريسية.



حيث افتتح هذا اليوم بكلمة لمديرة المدرسة المربية جيهان عواد ذباح تطرّقت بها إلى أهمية اللّغة العربية وضرورة الحفاظ عليها من الكلمات الدّخيلة، كما وشددّت على أهمية القراءة والمطالعة واتخاذها نهجًا يوميًا يسيرعليه الطلاب لما فيها من فوائد جمّة في تنمية عقول الطلاب وتوسيع مداركهم وإثرائهم من ناحية لغوية.
وقد انطلقت المسيرة من ساحة المدرسة صباح هذا اليوم بمشاركة واسعة من طلاب المدرسة رافعين الشعارات الهادفة بضمنها أمثال واقوال حكيمة في اللغة العربية .وجابت محيط المدرسة حتى وصولها إلى ساحة الكراج في القرية ومن ثم تجمّع طلاب المدرسة في ساحة الافراح في القرية .فور عودة الطلاب إلى المدرسة أقيمت فعاليات عديدة ومتنوعة وفقرات خاصة عن فوائد الكتاب واللغة العربية وكلمات من قبل رئيس المجلس السابق السيد احمد ذباح ونائب الرئيس الحال السيد نمر ابو اللوز واختتمت بكلمه عطره من استاذنا المبجل فيصل سعود الاسدي وبعدها كان إلقاء الزجل الشعبي والشعر القديم من قبل الزجال رجا حرب بأجواء كرنفالية فرحة ومميزة . واختتمت المسيره السيده الهام حنا حيث ابدت إعجابها الشديد بكل ما تم من فعاليات لهذا اليوم.

وقد أثنت مديرة المدرسة المربية جيهان عواد ذباح على هذا اليوم الحافل وشكرت بدورها طاقم الهيئة التدريسية على معاونته ومشاركته وتكاتفه في جميع الفعاليات والنشاطات التي تقام في المدرسة على مدار السنة. وفي حديث مع مركزة اللّغة العربيّة أشارت بأن مشروع "مسيرة الكتاب" يوفّر إطارًا لنشاط مدرسيّ، هدفه تشجيع الطلاب على المطالعة في جميع المراحل التعليميّة. يقرأ الطلاب من خلال هذا المشروع المبرمج، كتبًا من قائمة كتب مقترحة أو كتبًا أخرى ملائمة تختارها المدرسة، وتنفّذ فعّاليّات حول قراءاتهم بمبادرة وتوجيه معلمات اللغة العربية وأمينة المكتبة السيده ماجده هواش في المدرسة، ويتوَّج المشروع بعمليّة انتخابات للكتاب المفضّل الذي تمّت قراءته.

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