مجلس كفرقرع يصادق على ايداع مخطط الخارطة الهيكلية بعد عرضها على المواطنين



شهدت بلدة كفرقرع مساء اليوم الثلاثاء الحدث التاريخي الأقوى منذ 35 عاما بعد ان صادق المجلس البلدي على إيداع مخطط الخارطة الهيكلية بعد ان تم عرضها على جمهور المواطنين . حيث بادر المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع بتنظيم مؤتمر جماهيري مساء اليوم الثلاثاء في المركز الجماهيري الحوارنة لعرض الخارطة الهيكلية على جمهور المواطنين حيث شارك في المؤتمر حشد كبير من أهالي كفرقرع الذين استمعوا الى شرح واف واستعراض شامل من قبل الجهات المسؤولة والمهنية للخارطة الهيكلية من بينهم , المحامي حسن عثامنة رئيس المجلس المحلي , المحامي عبد اللطيف مصاروة رئيس لجنة التنظيم والبناء وادي عارة , دكتور حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل , الدكتورة عنايا بنا مهندسة لجنة التنظيم والبناء وادي عارة وطاقم التخطيط الذي عمل على الخارطة برئاسة المهندسة عدنه ليرمان .





وبعد عرض الخارطة الهيكلية على الحضور ونقاشها مع الحضور عقدت جلسة مجلس أقيمت في قاعة الاجتماعات في بناية المجلس المحلي حيث تم إقرار إيداع الخارطة الهيكلية من قبل أعضاء المجلس البلدي .



وقال رئيس المجلس المحلي في تقديمه طلب إقرار الخارطة ان كفرقرع تشهد حدثا تاريخيا ومصيريا لعشرات السنوات المقبلة, مشيرا الى ان عرض الخارطة الهيكلية اليوم يأتي بعد العمل المتواصل والمهني وتوسيع مسطح البناء والاهتمامات بتطوير شبكة المواصلات والمباني العامة والمتنزهات. وأكد رئيس المجلس ان الخارطة الهيكلية تحمل بشائر لكفرقرع بإذن الله تعال ومن ضمن ما يبشر به ضم جميع البيوت في كفرقرع ضمن "الخط الأزرق" والمصادقة على مدخل غربي للقرية (من منطقة شارع 6) وادراج مدخل شرقي من مفرق برطعة , وأيضا ضم أراضي تابعة لمجلس إقليمي منشه ضمن مخطط الخارطة والمعدة بالأساس للصناعة والتجارة (מסחר ותעסוקה) في مدخل كفرقرع وأراضي أخرى في المنطقة الشمالية والغربية لكفرقرع.

وفي سياق كلمته قال رئيس المجلس المحلي:"ان من بين اهم ما عملت عليه الخارطة هو توسيع نطاق الخارطة من ٧٨٠٠ دونم الى نحو ٩٥٠٠ دونم، اي بزيادة نحو ١٧٥٠ دونما".

واضاف:"ان هذا الامر يعطي كفر قرع دفعة قوية نحو التقدم اسكانيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال تخصيص مناطق صناعية وتجارية ، تخصيص عدة قرى ومناطق تعليمية ، مناطق سياحية وترفيهية". وزف رئيس المجلس المحلي بشرى كبيرة لاهالي كفر قرع بان المجلس المحلي ومن خلال هذه الخارطة الهيكلية والمخطط العام فان ما يعرف بالخط الازرق سيشمل كل بيوت كفر قرع المبنية حتى الان ، وهذا ما سيحفظ كل بيوت كفر قرع المبنية، ويزيل خطر هدم بيوت كفر قرع المبنية اليوم ، مشيرا انه ومن خلال هذا المخطط ايضا تم تغيير مخططات لوائية وقطرية تجعلها الان تصب في مصلحة كفر قرع .





كما واكد رئيس المجلس ان هذه الخارطة الهيكلية ستفسح المجال لفتح وشق مدخلين جديدين لكفر قرع الأول شرقي البلد قريبا من مفرق برطعة والثاني غرب البلد قريبا لشارع ٦ السريع . وقال المحامي حسن عثامنة ان اهمية هذه الخارطة تنبع من موافقة اللجنة التوجيهية للخارطة والمؤلفة من ممثلي كل الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالتخطيط.



كما وأشار المحامي حسن عثامنة ان المجلس المحلي باشر برسم وبايداع مخططات تفصيلية لعدد من المناطق والاحياء في كفرقرع للمصادقة عليها؛ وسيتم قريبا ايداع نحو ٩ مخططات وخرائط تفصيلية للمصادقة عليها ايضا بعد ان صادق عليها المجلس المحلي في جلسته الاخيرة قبل اسبوع . ولخص رئيس المجلس المحلي بان هذه بشائر الخير وبشائر طيبة لكفرقرع وجميع أهلها.



وأشار رئيس المجلس إلى إشراك الجمهور في اجتماعات عديدة بكل فئاته في إعداد الخارطة لتعكس قدر الإمكان رغبات الجمهور، فضلاً عن إشراك المهندسين والمخططين. هذا وشكر المحامي حسن عثامنة أعضاء المجلس البلدي على دورهم المسؤول في إقرار إيداع الخارطة الهيكلية , مقدما تهانيه لهم ولأهالي كفرقرع على شرف هذا الحدث التاريخي . وأشاد بدور السيد وسيم قاسم في مرافقة المجلس المحلي على مدار 4 سنوات بالعمل الجاد على اخراج هذا المشروع المبارك الى حيز التنفيذ . كما وقدم شكره الجزيل لمهندسة المجلس السيدة ايناس خورشيد فاهوم. كما وقدم جزيل شكره لطاقم المهندسين والأخ عبد مصاروة رئيس لجنة التنظيم وادي عارة وخص بالشكر الدكتور حنا سويد والدكتورة عنايا بنا على مرافقتهم الرائعة في تحضير الخارطة.