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أخبار محليات مصرع شاب (30 عامًا) في حادث طرق مروع قرب كفار سابا

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مصرع شاب (30 عامًا) في حادث طرق مروع قرب كفار سابا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 18:39:20 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة اليركون بلاغًا قرابة الساعة 18:11 حول حادث طرق بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رقم 55 قرب مفرق كفار سابا، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة، كما وتم تقديم عمليات الانعاش له، ولاحقًا تمّ إقرار وفاته من قبل الطواقم الطبية" وفقًا للبيان. 

هذا وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغًا حول وقوع حادث طرق على شارع رقم 55، ما أسفر عن إصابة سائق دراجة نارية جراء اصطدامه بشاحنة وعملت الطواقم الطبي على تقيم العلاج له ووصفت حالته بالخطيرة، قوات الشرطة هرعت إلى المكان، وتمّ فتح تحقيق في أسباب وملابسات الحادث" وفقًا للبيان.

 

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