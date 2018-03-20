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أخبار عربية وعالمية ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية

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ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند
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ضحايا في حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-20 18:11:51 A A

أفادت وسائل إعلام أمريكية أنّه: "سقط عدد من الضحايا في حادث إطلاق نار اليوم الثلاثاء داخل مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند الأمريكية. على بعد 90 دقيقة من العاصمة الأميركية".


من المكان

وطوق الأمن منطقة المدرسة وأظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة أمام مبنى المدرسة الكبير. هذا ويشار إلى أنّ هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها ففي الشهر الماصي بالتحديد بتاريخ 14 شباط وقعت حادثة غطلاق نار في مدرسة باركلاند في فلوريدا أسفرت عن مقتل 17 طالبا وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

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