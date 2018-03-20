مشاركة واسعة لمسني شفاعمرو باحتفال عيد الوالدين



خلال الحفل

تولى عرافة الحفل الاعلامي زياد شليوط، راويا للقصة والعبرة ومقدما بعض القفشات المضحكة والتي لاقت استحسان الحضور

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه ما يلي: "شارك المئات من مسني ومسنات شفاعمرو، بالاحتفال الكبير الذي دعت اليه ونظمته جمعية المسن ومكتب الرفاه الاجتماعي في المدينة بمناسبة عيد الوالدين (عيد الأم)، الأسبوع الماضي في قاعة بلدية شفاعمرو التي ضاقت بالوافدين للاحتفال بهذه المناسبة، تحت شعار: أمي لا تقدر بثمن.. وأبي لن يكرره الزمن".



واضاف البيان: "في بداية الاحتفال تحدثت السيدة سهيلة كركبي، مديرة مركز المسن اليومي فحيت الوافدين من مختلف نوادي المسنين ومسني المركز اليومي وأعضاء الحارات الداعمة، وشكرت البلدية وكل من ساهم في دعم واخراج البرنامج. وقدم المربي نايف عليان، رئيس جمعية المسن كلمة ترحيبية مهنئا من خلالها الوالدين وجمهور الأمهات، ومشيدا بالتعاون بطاقم مكتب الرفاه الاجتماعي الذي يرافق فعاليات جمعية المسن ومثنيا على دور ادارة البلدية في دعم النشاطات والمشاريع لجمهور المسنين. وتلاه السيد فريد شاهين، مدير مكتب الرفاه الاجتماعي في شفاعمرو فقدم بدوره الهتنئة للمسنين بهذا الاحتفال منوها الى التعاون الوثيق بين الجهات المحلية في خدمة جمهور المسنين".



وتابع البيان: " الأستاذ أمين عنبتاوي، رئيس بلدية شفاعمرو كلمة مشيرا فيها الى أن اللقاء يثلج الصدر، وأضاف " لا يمكن لمجتمع أو بلد أو شعب أن يرقى بحياة كريمة ان لم يقدر كباره"، وخاطب الجمهور المتواجد " أنتم ذخرنا وكنزنا، أنتم من سهرتم من أجل تربيتنا، نشكركم على صنيعكم ونقدر مشوار حياتكم" وشكر ادارة جمعية المسن والمركز اليومي ومكتب الرفاه على دعمهم للمسنين. وشارك في البرنامج الفني الشاعر الشفاعمري عبد الهادي قصقصي بقصيدة عن الأم لاقت استحسان الجمهور. أما الفقرة المركزية كانت مع الفنان الشاب حنا خرمان، الذي قدم فقرة غنائية – طربية اشتملت على أغان عن العائلة والأم والوطن أثارت حمية المسنين والمسنات الذين تجاوبوا معها وطالبوا الفنان خرمان بالمزيد منها وهو لم يبخل عليهم، مقدما الوصلة هدية لهم في احتفالهم مؤكدا أنه على استعداد دائم لمشاركة المسنين احتفالاتهم".



واختتم البيان: "وتولى عرافة الحفل الاعلامي زياد شليوط، راويا للقصة والعبرة ومقدما بعض القفشات المضحكة والتي لاقت استحسان الحضور. واختتم البرنامج بسحب اليانصيب وتوزيع الجوائز القيمة وخاصة جهاز تلفزيون وليرة ذهب، اضافة الى توزيع الهدايا على المشاركين في أجواء من الفرح والسرور" إلى هنا نصّ البيان.

