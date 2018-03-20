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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال مشتبه (26 عامًا) من رهط بعد ضبط قنابل بحوزته

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اعتقال مشتبه (26 عامًا) من رهط بعد ضبط قنابل بحوزته


تصوير الشرطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 17:46:53 A A

افاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "خلال نشاطات للشرطة مع مجندي حرس الحدود للحد من ظاهرة التسلح، تمّ ضبط في رهط قنبلة يدوية و3 قنابل صوت في محل لبيع قطع غيار للسيارات في المنطقة الصناعية، هذا وتمّ اعتقال شاب (26 عامًا) المشتبه بحيازتها للتحقيقات" وفقًا للبيان.

 

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