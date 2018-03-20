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سياسة المحاصصة والفواتير الانتخابية كفيلة بإنهاك السلطة المحلية/ بقلم: أحمد القاسم محاميد

الاستاذ أحمد القاسم محاميد في مقاله:

هنالك أزمة ثقة جدية بين السلطة والمواطن، والنتائج واضحة ولا ينتطح بها عنزان، كوارث بيئية، انعدام البنية التحتية، فشل تربوي وانعدام الأماكن الحيوية

التربية هي تنشئة وتنمية الفرد في بيئة داعمة من أجل خلق نمط حياة قائم على الاعتراف بالحق في الوجود الحر

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-03-20 16:45:17 A نشر: 2018-03-20 16:45:17 A