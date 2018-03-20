في غزة يعدون العدة لمسيرة العودة الكبرى التي ستنطلق في 30 آذار من داخل القطاع صوب الحدود

منظمو المسيرة يؤكدون على سلميتها وعلى تسلحهم بالقرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم



الاعتصام سيستمر اسابيع او شهورا بحيث ستنصب الخيام على الحدود ولن يتراجع المشاركون حتى تحقيق مطلبهم بالعودة



في غزة يعيش اكثر من مليون وثلاثمائة الف لاجئ ما يعني ان غالبية سكان القطاع لاجئون



اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة تهيب بأبناء الشعب الفلسطيني المشاركة في المسيرة وتوجه نداء:

انطلوا بمسيرات سلمية، جماهيرية وشعبية، رجالا ونساء واطفالا ، من شتى اماكن لجوئكم المؤقت صوب فلسطين قاصدين العودة ولا شيء غير العودة فتجهزوا ليوم العودة ، فالعودة هي قراركم وآن لهذا القرار ان يتحقق

تستعد اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة لتنظيم مسيرة العودة بحيث تنطلق من داخل القطاع المحاصر وتتجه نحو الحدود بمشاركة مئات الآلاف ،وذلك في الثلاثين من اذار الحالي الذي يصادف يوم الارض. ويعمل منظمو المسيرة على ان تكون مسيرة سلمية بكل ما في الكلمة من معنى ، وجاء من عضو اللجنة التنسيقية عماد شريتح ان الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من حقهم بالعودة الى ديارهم التي شُردوا منها عام النكبة ، ففي غزة يعيش اليوم مليون وثلاثمائة الف لاجئ فلسطيني ، ما يعني ان غالبية سكان القطاع هم من اللاجئين ، وسينصب الفلسطينيون الخيام على الحدود مع اسرائيل متسلحين بالإيمان بالله وبعدالة مطلبهم ، فعلى العالم الذي لا يحرك ساكنا ان يلتفت لقضية اللاجئين وخاصة الذين يعيشون في قطاع غزة المحاصر منذ 11 عاما ، وقد اصدرت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى بيانا جاء فيه ان العودة قرار شعب.



عماد شريتح- عضو باللجنة التنسيقية

وتابع البيان: "لقد توقفت حرب 48 منذ سبعين عاما ولم يعد هناك أي مبرر لبقاء اللاجئين بعيدين عن ديارهم ، فقد صدرت قرارات دولية ابرزها قرار 194 القاضي بعودة اللاجئين والقرار الان اصبح لهؤلاء اللاجئين ، وهم من سيمارسون حق العودة بطريقة سلمية متى ارادوا. فلم يبتعد اللاجئون عن ديارهم ، بل لا تفصل بعضهم عن ارضه سوى بضعة مئات من الامتار او مجرد سياج شائك وقد جاء اوان العودة".



وختم البيان :" لقد قرر شعبنا الفلسطيني استعادة حقوقه بيديه وان يعود الى ارضه ودياره بطريقة سلمية مسلحا بالقرارات الدولية وبالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الانسان وبدعم من احرار العالم ، وان ينطلق بمسيرات سلمية، جماهيرية وشعبية ، رجالا ونساء واطفالا ، بجموع اللاجئين من شتى اماكن لجوئهم المؤقت صوب فلسطين قاصدا العودة ولا شيء غير العودة رافعا علم فلسطين وقرار الامم المتحدة 194 فتجهزوا يا جماهير شعبنا ليوم العودة ، فالعودة هي قراركم وآن لهذا القرار ان يتحقق".

المبادئ العامة لمسيرة العودة الكبرى

وعممت اللجنة التنسيقية تفاصيل اخرى تشرح فيها مسوغات القرار الذي اتخذته الى جانب شرح حول العودة ومبادئ تطبيقها: مسيرة العودة الكبرى: هي عمل جماهيري منظم ، يستند الى ركائز قانونية شرعية راسخة ، ومنطلقات انسانية واضحة ، تنطلق بها جموع اللاجئين في مسيرات حاشدة ، بصدور عارية وأقدام حافية ، لا تحمل سلاحاً ولا تطلق رصاصة ولا تلقي حجرا ولا تشتبك مع أحد ، همها الوحيد وغايتها المطلقة هي تطبيق الفقرة رقم 11 من القرار الأممي رقم 194 وتحقيق عودة اللاجئين الذين هجروا في عام 1948 إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم دون أن يستهدفوا تغيير الواقع السياسي لأي كيانات قائمة أو الاشتباك مع أي جيش في مسيرتهم السلمية ، متسلحين بإيمانهم الراسخ بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب ومستندين لشرعية القرار الأممي وحقهم بتطبيقه كلاجئين مسجلين رسمياً في المؤسسة الدولية ، وتتبنى المسيرة المبادئ التالية:

هي أسلوب نضالي مستدام ومتراكم ، وليست فعاليةً موسميةً أو حدثاً ليوم واحد ينتهي بغروب شمسه ، ولن تنتهي إلا بتحقيق العودة الفعلية للاجئين الفلسطينيين.

هي مسيرة وطنية متجاوزة للاختلافات السياسية، يلتقي فيها الفلسطينيون بمختلف مكوناتهم على القضية الجامعة المتمثلة في عودة اللاجئين ، ويجب أن تظل هذه القضية الوطنية الجامعة بمنأىً عن أي اختلافات أو اعتبارات حزبية.

هي مسيرة شعبية وطنية ، تتصدرها العائلات برجالها ونسائها وأطفالها وتشارك فيها بإيجابية كل مكونات المجتمع المدني الفلسطيني والمناصرون الأحرار من كل دول العالم.

هي مسيرة حقوقية تنادي بحق إنساني يتمثل في عودة اللاجئين ، لذلك فإن عدم إنجاز حق العودة هو مبرر لمواصلة المسيرة مهما بلغ مداها الزمني ، ولا علاقة لها بأي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة.

هي مسيرة قانونية تستند إلى القرارات الدولية وأبرزها الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة رقم 194 والذي يدعو صراحةً إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب وقت إلى قراهم وبلداتهم.

هي تشمل مختلف أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والداخل ولبنان وسوريا والأردن وغيرها ، وتهدف إلى اعتصام اللاجئين سلمياً في أقرب نقطة من بلداتهم التي هجروا منها قسراً.

إنجاح المسيرة يقتضي دوراً فاعلاً من جميع القوى في التحشيد وكافة أشكال الدعم ، مع الأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته ألا يظهر الطابع الفصائلي في المسيرة لتعميق مأزق الاحتلال وهو يواجه الشعب مباشرةً وحرمانه من تسويق دعاية دولية أن هذه الأنشطة تابعة لما يزعم أنها "منظمات إرهابية " لتبرير العنف ضدها.

هي مسيرة سلمية من مبتدئها إلى منتهاها بشكل كامل ، ويجب أن تخلو من أي مظاهر للسلاح ، أو من إلقاء الحجارة أو إشعال الإطارات.

تعتمد المسيرة أسلوب الاعتصام المفتوح والتقدم المتدرج ، ونصب الخيام وإقامة حياة طبيعية بالقرب من السلك الفاصل مع أراضينا وبيوتنا وديارنا التي تم تهجيرنا منها قسرا عام 1948 واستجلاب وسائل الإعلام الدولية لإيصال رسالتها إلى كل العالم ، وقد يتواصل الاعتصام أسابيع أو شهوراً.

نشر ثقافة الطابع السلمي للمسيرة وأنها شكل نضالي جديد مختلف عن المواجهات وإلقاء الحجارة ، ولضمان عدم حيد المسيرة عن رسالتها يفضل أن تبدأ باعتصام قبل الشريط العازل بسبعمائة متر على الأقل منعاً لاشتباك الشبان مع قوات الاحتلال ،ثم يكون التقدم تدريجياً على مراحل لإطالة أمد التحشيد الداخلي والخارجي.

الهيئات المشرفة على إدارة المسيرة هي إدارات غير مركزية تفرزها كل ساحة على أن تنسق الإدارات المختلفة في الساحات المختلفة بالشكل الذي تتوافق عليه ويحقق نجاح الفكرة.

يرفع خلال المسيرة والاعتصام علم فلسطين وحده دون أي شعارات حزبية، بالإضافة إلى قرار 194 وشعارات إنسانية تشرح عدالة قضية اللاجئين باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

اللاجئون هم مسئولية الأمم المتحدة، لذلك تقع على المؤسسات الحقوقية مهمة مراسلة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التابعة لها وطلب الإشراف من قبلها على هذه المسيرات وتوجيه رسائل تحذيرية لدولة الاحتلال بعدم استهدافها.

يجب التواصل مع مختلف النشطاء والمؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية عبر العالم وخلق حالة مساندة عالمية لفكرة مسيرة العودة ، كما يجب حشد كافة الجهود الإعلامية والحقوقية عبر العالم لتمثل ظهر إسناد حامياً لهذه المسيرة من احتمالات العنف الإسرائيلي. مسيرة العودة الكبرى ، إنهاء لحالة التشتت واللجوء" كما جاء في البيان.

