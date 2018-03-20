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حقوق المواطن تطالب المستشار القضائي بمنع إلغاء مناقصة بيع الأراضي في كفار فراديم

جاء في البيان:

الدافع من وراء وقف المناقصة جائر وعنصري سيّما وأن رئيس المجلس أعلن أن السبب هو الرغبة في الحفاظ على طابع البلدة اليهودية الصهيونية العلمانية



رئيس المجلس لا يملك الصلاحية القانونية لوقف المناقصة التي أطلقتها دائرة أراضي إسرائيل، كون الأرض المعنيّة مخصصة لبناء مشروع اسكاني لخدمة الجمهور الواسع

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-03-21 00:27:29 A نشر: 2018-03-21 00:27:29 A