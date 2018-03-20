بألم وحسرة تشييع جثمان الفتى سراج عازم (14 عامًا) ضحية حادث الدراجة في الطيبة



الصلاة على روح الفتى

اعرب الجميع عن أسفهم لهذا الحادث:

هذه الكارثة وقعت على العائلة والبلدة كالصاعقة

باجواء من الألم والحزن شيعت جماهير غفيرة من سكان الطيبة وضواحيها جثمان الفقيد الفتى سراح مجدي عازم (14 عاما) ضحية حادث الدراجة الكهربائية في حادث وقع يوم امس.



الفتى المرحوم سراج عازم



هذا وقد أعرب الجميع عن أسفهم الشديد لهذا الحادث، مشيرين "إلى أنّ هذه الكارثة وقعت على العائلة والبلدة كالصاعقة". كما وناشد السكان جميع السائقين عدم التهور في السياقة والإلتزام بقوانين السير في سبيل الحفاظ على سلامة الآخرين". يشار الى ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وشرعت التحقيق في اسبابه، حيث تم توقيف السائق للتحقيق ومن ثم اطلاق سراحه.