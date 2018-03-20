اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس وحدة يافة: وتيرة العمل في بناء الابتدائية الجديدة لا تبشر ولم نسمع من المجلس سوى وعود

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء وحدة يافة ن: وتيرة العمل في بناء الابتدائية الجديدة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

وحدة يافة: وتيرة العمل في بناء الابتدائية الجديدة لا تبشر ولم نسمع من المجلس سوى وعود

قائمة وحدة يافة الناصرة "ن":

تبين لنا أن العمل لا يتطابق مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه حتى بداية السنة الدراسية الجديدة

 المدرسة الابتدائية في حي الجبل تعاني من اكتظاظ طلابي كبير يعيق المسيرة التعليمية ، ويثقل العبء على كاهل الإدارة والهيئة التدريسية

تم إقرار مشروع بناء المدرسة الابتدائية – حي الشمالي بالإجماع في جلسة المجلس المحلي ورصد الميزانية الكافية للمشروع من قبل وزارة المعارف

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-20 13:42:04 A A

اصدرت قائمة وحدة يافة الناصرة "ن" بيان وصلت عنه نسخة لموقع العرب جاء فيه: "نطالب باسمكم المجلس المحلي بالعمل السريع والجاد لاستكمال البناء والانتهاء منه قبل افتتاح السنه الدراسية . فبعد أن قام أعضاء المجلس المحلي من قائمة وحدة يافة "ن" بإجراء جولة تفقدية لمشروع بناء المدرسة الابتدائية الجديدة في حي الشمالي، وبعد تلقي العديد من الشكاوى للمواطنين تبين لنا أن العمل لا يتطابق مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه حتى بداية السنة الدراسية الجديدة".


الرسالة التي تم تسليمها الى وزارة المعارف 

واضاف البيان: "وكما هو معلوم لديكم فإن المدرسة الابتدائية في حي الجبل تعاني من اكتظاظ طلابي كبير يعيق المسيرة التعليمية ، ويثقل العبء على كاهل الإدارة والهيئة التدريسية. ومن جانب اخر عدم اعداد المدرسة الجديدة بالمواصفات المطلوبة يثير القلق الكبير في صفوف الأهالي الذين لم يتم تسجيل أبنائهم في المدرسة".

وتابع البيان: "فبعد توجههم الى ادارة المجلس المحلي لم يسمعوا سوى الوعود التي لا تناسب سير العمل على ارض الواقع مما ينذر بعدم افتتاح المدرسة الجديدة لقد تم إقرار مشروع بناء المدرسة الابتدائية – حي الشمالي بالإجماع في جلسة المجلس المحلي ورصد الميزانية الكافية للمشروع من قبل وزارة المعارف".

واختتم البيان: "قائمة وحدة يافة "ن" تضم صوتها الى مطالب اهالينا الكرام بتوضيح الأمور والتطورات المتعلقة بافتتاح المدرسة الجديدة  ومعرفة المدير والهيئة التدريسية العاملة وفتح المجال لتسجيل الطلاب للسنة الدراسية القادمة".


ماهر خليلية- عضو في وحدة يافة الناصرة "ن"

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اصابة سائق دراجة نارية في حادث في المركز | [3900 قراءة]
2 رجل (45 عامًا) يهدد بوضع حدٍ لحياته خلال قيادته سيارة | [2600 قراءة]
3 اعتقال القيادي بالجهاد الاسلامي بسام السعدي | [2600 قراءة]
4 المحامية عبير الاسدي تنجح بإلغاء لوائح اتهام ضد شركة | [2600 قراءة]
5 الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل حماس مسؤولية تفجير | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
5 شاهدوا كليب حلم السنين للفنان حمادة هلال | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab