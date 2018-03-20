وحدة يافة: وتيرة العمل في بناء الابتدائية الجديدة لا تبشر ولم نسمع من المجلس سوى وعود

قائمة وحدة يافة الناصرة "ن":

تبين لنا أن العمل لا يتطابق مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه حتى بداية السنة الدراسية الجديدة

المدرسة الابتدائية في حي الجبل تعاني من اكتظاظ طلابي كبير يعيق المسيرة التعليمية ، ويثقل العبء على كاهل الإدارة والهيئة التدريسية

تم إقرار مشروع بناء المدرسة الابتدائية – حي الشمالي بالإجماع في جلسة المجلس المحلي ورصد الميزانية الكافية للمشروع من قبل وزارة المعارف

اصدرت قائمة وحدة يافة الناصرة "ن" بيان وصلت عنه نسخة لموقع العرب جاء فيه: "نطالب باسمكم المجلس المحلي بالعمل السريع والجاد لاستكمال البناء والانتهاء منه قبل افتتاح السنه الدراسية . فبعد أن قام أعضاء المجلس المحلي من قائمة وحدة يافة "ن" بإجراء جولة تفقدية لمشروع بناء المدرسة الابتدائية الجديدة في حي الشمالي، وبعد تلقي العديد من الشكاوى للمواطنين تبين لنا أن العمل لا يتطابق مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والانتهاء منه حتى بداية السنة الدراسية الجديدة".



الرسالة التي تم تسليمها الى وزارة المعارف

واضاف البيان: "وكما هو معلوم لديكم فإن المدرسة الابتدائية في حي الجبل تعاني من اكتظاظ طلابي كبير يعيق المسيرة التعليمية ، ويثقل العبء على كاهل الإدارة والهيئة التدريسية. ومن جانب اخر عدم اعداد المدرسة الجديدة بالمواصفات المطلوبة يثير القلق الكبير في صفوف الأهالي الذين لم يتم تسجيل أبنائهم في المدرسة".



وتابع البيان: "فبعد توجههم الى ادارة المجلس المحلي لم يسمعوا سوى الوعود التي لا تناسب سير العمل على ارض الواقع مما ينذر بعدم افتتاح المدرسة الجديدة لقد تم إقرار مشروع بناء المدرسة الابتدائية – حي الشمالي بالإجماع في جلسة المجلس المحلي ورصد الميزانية الكافية للمشروع من قبل وزارة المعارف".



واختتم البيان: "قائمة وحدة يافة "ن" تضم صوتها الى مطالب اهالينا الكرام بتوضيح الأمور والتطورات المتعلقة بافتتاح المدرسة الجديدة ومعرفة المدير والهيئة التدريسية العاملة وفتح المجال لتسجيل الطلاب للسنة الدراسية القادمة".



ماهر خليلية- عضو في وحدة يافة الناصرة "ن"