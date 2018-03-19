حضانة بيت الحنان كفركنا تحتفل بعيد الام

تم توزيع الهدايا على الامهات

بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..

باجواء من الفرح والسعادة احيت حضانة بيت الحنان حفلة عيد الام وتخللها فقرات مميزة بالمشاركة مع مركز نحلة حيث نالت اعجاب الاطفال والاهل وتم توزيع الهدايا على الامهات. من عايشة دهامشة خطيب.