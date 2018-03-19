الناصرة والقضاء حضانة بيت الحنان كفركنا تحتفل بعيد الام
حضانة بيت الحنان كفركنا تحتفل بعيد الام
تم توزيع الهدايا على الامهات
ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
باجواء من الفرح والسعادة احيت حضانة بيت الحنان حفلة عيد الام وتخللها فقرات مميزة بالمشاركة مع مركز نحلة حيث نالت اعجاب الاطفال والاهل وتم توزيع الهدايا على الامهات. من عايشة دهامشة خطيب.
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