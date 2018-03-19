اغلاق
اغلاق
أخبار محليات 3 إصابات بحادث سلسلة على شارع 65 قرب مفرق عرعرة

أخبار

وادي عارة حادث سلسلة على شارع 65 قرب مفرق عرعرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

3 إصابات بحادث سلسلة على شارع 65 قرب مفرق عرعرة


صور من مكان الحادث

الحادث أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-19 18:09:35 A A

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلا عن وحدة اسعاف كفرقرع أنّ حادث طرق وقع، بعد عصر اليوم الاثنين، على شارع 65 - شارع وادي عارة، وبالتحديد بالقرب من مفرق عرعرة.  هذا، وأفادنا بشير ابوعطا، مدير الوحدة، أنّ "الحادث أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة، وتمّ نقلهم لمستشفى هلل يافة الخضيرة لتلقي العلاج". هذا، وقد باشرت الشرطة التحقيق بالحادث. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع | [1300 قراءة]
2 المهندس بلال لهواني من عرابة يطور نظام لطباعة شهادات | [1300 قراءة]
3 1,100,000 شيكل لمواطن من الشمال بعد اصابته بحادث طرق | [1300 قراءة]
4 اصابة فتى بجراح متوسطة بعد تعرضه للدهس | [1300 قراءة]
5 اكثر من 3300 مخالفة سير في نهاية الاسبوع بالبلاد | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
2 منتزه لتكريم ضحايا مذبحة ماي لاي في فيتنام | [0 مشاركة]
3 تبعات إقالة تيلرسون/ بقلم: علاء بيومي | [0 مشاركة]
4 الحمل 13.3.18 | [0 مشاركة]
5 تشعرين أن اهتمامه قلّ؟ أمور يجب عليك معرفتها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab