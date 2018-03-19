3 إصابات بحادث سلسلة على شارع 65 قرب مفرق عرعرة



صور من مكان الحادث

الحادث أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلا عن وحدة اسعاف كفرقرع أنّ حادث طرق وقع، بعد عصر اليوم الاثنين، على شارع 65 - شارع وادي عارة، وبالتحديد بالقرب من مفرق عرعرة. هذا، وأفادنا بشير ابوعطا، مدير الوحدة، أنّ "الحادث أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وصفت بالمتوسطة، وتمّ نقلهم لمستشفى هلل يافة الخضيرة لتلقي العلاج". هذا، وقد باشرت الشرطة التحقيق بالحادث.