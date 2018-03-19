الرامة والمنطقة بعد 14 عامًا: زوجان من حرفيش يرزقان بطفلهما الأول
بعد 14 عامًا من الانتظار: الزوجان ماهر ونهلة مرعي من حرفيش يرزقان بطفلهما الأول جواد
الأب ماهر مع طفله جواد
عبّر الزوجان عن سعادتهما الغامرة بهذه النعمة، حيث أكّدا أن "يوم ولادة جواد هو يوم عيد بالنسبة لنا"
ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
بعد 14 عامًا من الانتظار والدعوات والتضرع إلى الله تعالى، رُزق الزوجان ماهر ونهلة مرعي من قرية حرفيش بطفل ذكر رائع وبصحة جيدة، وأطلقا عليه اسم "جواد". ويذكر أنّ الولادة تمّت بخير وسلامة في مستشفى نهاريا.
وعبّر الزوجان عن سعادتهما الغامرة بهذه النعمة، حيث أكّدا أن "يوم ولادة جواد هو يوم عيد بالنسبة لنا". وأشارا إلى أنّه "بعد سنوات من الانتظار جاء جواد لينير حياتنا وليغيّرها لتصبح أجمل ويضفي عليها الفرحة، فنشكر الله على هذه النعمة".
ألف مبارك للزوجين السعيدين واقر الله بجواد عيونهما وجعله من الذرية الصالحة.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك