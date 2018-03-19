بعد 14 عامًا من الانتظار: الزوجان ماهر ونهلة مرعي من حرفيش يرزقان بطفلهما الأول جواد



الأب ماهر مع طفله جواد

عبّر الزوجان عن سعادتهما الغامرة بهذه النعمة، حيث أكّدا أن "يوم ولادة جواد هو يوم عيد بالنسبة لنا"

بعد 14 عامًا من الانتظار والدعوات والتضرع إلى الله تعالى، رُزق الزوجان ماهر ونهلة مرعي من قرية حرفيش بطفل ذكر رائع وبصحة جيدة، وأطلقا عليه اسم "جواد". ويذكر أنّ الولادة تمّت بخير وسلامة في مستشفى نهاريا.

وعبّر الزوجان عن سعادتهما الغامرة بهذه النعمة، حيث أكّدا أن "يوم ولادة جواد هو يوم عيد بالنسبة لنا". وأشارا إلى أنّه "بعد سنوات من الانتظار جاء جواد لينير حياتنا وليغيّرها لتصبح أجمل ويضفي عليها الفرحة، فنشكر الله على هذه النعمة".

ألف مبارك للزوجين السعيدين واقر الله بجواد عيونهما وجعله من الذرية الصالحة.