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أخبار عربية وعالمية عفرين السورية: انفجار يقتل 7 مدنيين و4 من الجيش الحر

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عفرين السورية: انفجار يقتل 7 مدنيين
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عفرين السورية: انفجار يقتل 7 مدنيين و4 من الجيش الحر


عفرين 

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن قواته سيطرت على مدينة عفرين ورفعت العلم التركي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-19 18:10:46 A A

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الاثنين إن انفجار قنبلة في مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة عفرين بشمال غربي سوريا أسفر عن مقتل 7 مدنيين و 4 من مقاتلي الجيش السوري الحر أثناء الليل. وأضافت أن "القنبلة، التي أشارت إلى أن إرهابيين زرعوها، انفجرت أثناء عملية تفتيش يجريها مقاتلو المعارضة السورية في أعقاب دخول المدينة مع القوات التركية يوم الأحد، معلنين السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت 8 أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية".

وتعهدت الإدارة الكردية المحلية في مدينة عفرين السورية، عقب استيلاء الجيش التركي عليها، الأحد، بأن "تهاجم القوات الموجودة في كل أنحاء عفرين مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة".

وقالت الإدارة المحلية في عفرين إن "قواتنا ستكون كابوسا دائما لتركيا". وأشارت إلى أن القوات الكردية "ستبتعد عن أي مواجهة مباشرة مع الجيش التركي".

وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها الأحد على كامل مدينة عفرين في شمال سوريا، فيما أفاد مركز عفرين الإعلامي بأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت تمثالاً وسط عفرين "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية"، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق أن قواته سيطرت على مدينة عفرين ورفعت العلم التركي.

 

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