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السلطات المحلية اخبار المجالس لجنة التّنظيم والبناء في عارة تصادق على خطّة توسيع نِسَب البناء في باقة الغربية

السلطات المحلية

المثلث الجنوبي المصادقة على خطّة توسيع نِسَب البناء في باقة الغربية
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لجنة التّنظيم والبناء في عارة تصادق على خطّة توسيع نِسَب البناء في باقة الغربية


خلال الجلسة

عُقدت حلسة في لجنة التّنظيم والبناء في وادي عارة، لمناقشة وتداول طلب دار البلديّة في باقة الغربيّة، توسيع نِسَب البناء في المدينة، الذي قُدِّمَ مؤخّرًا

أوصت اللجنة المصادقة على إيداع خطّة تكبير نِسَب البناء في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، التي اشتملت على 3 بنود أساسيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 15:12:46 A A

عمّم النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن تقدّم المساعي من أجل توسيع نِسَب البناء في المدينة، وجاء فيه:"عُقِدَت، أمس الأحد، جلسة رقم 20183002، في لجنة التّنظيم والبناء في وادي عارة، لمناقشة وتداول طلب دار البلديّة في باقة الغربيّة، توسيع نِسَب البناء في المدينة، الذي قُدِّمَ مؤخّرًا. وشارَكَ في الجلسة رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، مصحوبًا بالمهندس المعماريّ من قسم الهندسة في دار البلديّة، السّيّد علي ناطور، إذ قدّما عرضًا مسهبًا للخطّة المطروحة بشأن توسيع نِسَب البناء في المدينة، وذلك أمام فريق مهنيّ تابع للجنة التّنظيم والبناء، وأمام باقي أعضاء اللجنة من ممثّلي البلدان العربيّة الأخرى المُمَثَّلَة في لجنة التّنظيم.
وقد قُوبِلَت الخطّة بترحاب وتأييد ودعم من تواجدوا في الجلسة من مهنيّين وأعضاء، والذين طرحوا بدورهم أسئلة بشأن المخطّط المطروح، ليجيب رئيس البلديّة ومهندسها المعماريّ على كافّة الاستجوابات والتّساؤلات".

وأضاف البيان:"وعليه، فقد أوصت اللجنة، بناءً على ما قدّمه طاقم دار البلديّة، المصادقة على إيداع خطّة تكبير نِسَب البناء في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، التي اشتملت على 3 بنود أساسيّة: أوّلها: تكبير نِسَب البناء داخل مسطّح نفوذ المدينة، من 65% إلى 150%؛ ثانيها، تقليص المساحة الدّنيا لقسيمة البناء، من 500 م.م.، إلى 450 م.م.؛ وثالثها، زيادة الكثافة في البناء، ليحتوي الدّونم الواحد على 8 وحدات سكنيّة، بدلًا من 6 وحدات سكنيّة.
وأقرّت لجنة التّنظيم والبناء أنّ الخطّة التي قدّمتها دار البلديّة "تتلاءَم مع الرؤيا الهندسيّة الشّموليّة للخارطة الهيكليّة للمدينة المتواجدة في مراحلها النّهائيّة".

واختتم البيان:"وأشار رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، إلى أنّ هذه "التّوصية بالمصادقة على الخطّة وإيداعها في اللجنة اللوائيّة في حيفا، هي خطوة أخرى هامّة نحو المصادقة النّهائيّة على توسيع نِسَب البناء في باقتنا الغالية، والتي سيترتّب عليها المزيد من التّسهيلات والتّحسينات لصالح مواطنات ومواطني باقة الغربيّة"، إلى هنا البيان. 

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