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فنانين فن عربي إطلالات الاماراتية أحلام الفخمة والأنيقة في ذا فويس تشغل الجمهور..صور

فنانين

إطلالات احلام الفخمة والأنيقة في ذا فويس تشغل الجمهور
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إطلالات الاماراتية أحلام الفخمة والأنيقة في ذا فويس تشغل الجمهور..صور


أحلام

مع إنطلاق مرحلة المواجهة تألقت أحلام بإطلالة كلاسيكية راقية سرقت بها الأنظار على كرسي التحكيم الخاص

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-19 18:09:35 A A

تطلّ النجمة الإماراتية أحلام أسبوعياً على الجمهور ومحبّيها في حلقات برنامج الموسم الرابع من "ذا فويس" عبر قناة ام بي سي. ومع إنطلاق مرحلة المواجهة تألقت أحلام بإطلالة كلاسيكية راقية سرقت بها الأنظار على كرسي التحكيم الخاص بها فبدت كعادتها بكامل أناقتها وجمالها وشاركت الجمهور ومحبّيها بلقطات عفوية تصدّرت بها صفحات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي. إضافة إلى مجموعة صور لإطلالة رياضية أنيقة خلال التدريبات مع المشتركين.

على صعيد آخر، أطلق "دار الطيب" للعطور عطراً جديداً باسم النجمة الإماراتية أحلام تحت شعار "سري عطري" وسط حملة دعائية ضخمة شملت دول الخليج العربي والبلدان العربية الأخرى.

نفيد بالذكر أن أحلام تواصل حصد أصداء أغنيتها الجديدة "على كثر الوفى فيني" منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى حيث حققت ما يقارب الـ3.5 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. 

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