غادة عبد الرازق تتعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلها الجديد

بحسب مصادر مقرّبة من العمل، ستحصل غادة عبد الرازق على إجازة لمدة 3 أيام قبل أن تستانف بعدها التصوير

تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لإصابة في قدميها اثناء تصويرها مشاهد من مسلسلها الجديد "ضد مجهول". وفي التفاصيل كانت غادة عبد الرازق تصور مشهد في أحد الميادين القاعرة وسط السيارات، فانزلقت مما ادى إلى إصابتها بجروح، فأثارت قلقل فريق عمل المسلسل على حالتها.

وبحسب مصادر مقرّبة من العمل، ستحصل غادة عبد الرازق على إجازة لمدة 3 أيام قبل أن تستانف بعدها التصوير.

نفيد بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق كل من حنان مطاوع، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني ودياب وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة من تأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت.