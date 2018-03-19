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فنانين فن عربي غادة عبد الرازق تتعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلها الجديد

فنانين

غادة عبد الرازق تتعرض لإصابة
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غادة عبد الرازق تتعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلها الجديد


غادة عبد الرازق

بحسب مصادر مقرّبة من العمل، ستحصل غادة عبد الرازق على إجازة لمدة 3 أيام قبل أن تستانف بعدها التصوير

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-20 07:37:47 A A

تعرضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق لإصابة في قدميها اثناء تصويرها مشاهد من مسلسلها الجديد "ضد مجهول". وفي التفاصيل كانت غادة عبد الرازق تصور مشهد في أحد الميادين القاعرة وسط السيارات، فانزلقت مما ادى إلى إصابتها بجروح، فأثارت قلقل فريق عمل المسلسل على حالتها.

وبحسب مصادر مقرّبة من العمل، ستحصل غادة عبد الرازق على إجازة لمدة 3 أيام قبل أن تستانف بعدها التصوير.
نفيد بالذكر أن المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب غادة عبد الرازق كل من حنان مطاوع، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني ودياب وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة من تأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت. 

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