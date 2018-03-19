طلاب من مدرسة القلعة يلتقون رئيس بلدية الناصرة

رافق الطلاب بعض من معلمي المدرسة الذين شرحوا لرئيس البلدية الغاية من المشروع الذي يربّي الطلاب على الانتماء لمدينتهم الناصرة

وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الناصرة، جاء فيه: "ضمن مشروع المدرسة "عطائي نحو مدينتي" قام مجلس الطلاب في مدرسة القلعة الابتدائية والذي يتكوّن من ممثلين عن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس بزيارة الى البلدية تهدف الالتقاء برئيسها السيد علي سلام وتوزيع قوارير من الورد على موظفي البلدية".



واضاف البيان: "رافق الطلاب بعض من معلمي المدرسة الذين شرحوا لرئيس البلدية الغاية من المشروع الذي يربّي الطلاب على الانتماء لمدينتهم الناصرة ويزرع فيهم محبتها ويقوي الروابط بين المدرسة ومؤسسات المدينة.

الطلاب الذين بدا عليهم الحماس لمثل هذا اللقاء ورغبتهم الشديدة بالالتقاء برئيس البلدية استمعوا الى شرحٍ وافٍ وطويل عن الناصرة من رئيس البلدية مسهباً في التطرق لمجمل الانجازات التي انجزها لأهل الناصرة ابتداء من عام 2013 حتى اليوم. مذكراً الطلاب أن هدفه المستقبلي بناء الجامعة العربية الاولى للمجتمع العربي في الناصرة".



وتابع البيان: "الطلاب من مدرسة القلعة طلبوا من رئيس البلدية ان يمنحهم فرصة توجيه الاسئلة له في مواضيع شتى وكانت الاسئلة جميعها تحمل مضموناً جدياً تستحق الاجابة عليها تناولت جوانب استيضاحيه حول شخص رئيس البلدية ومهام عمله وانجازاته وتطلعاته اجاب عليها رئيس البلدية بصدر رحب حيث كان مخصصاً للقاء نصف ساعة امتد الى ساعة كاملة.

رئيس البلدية عبر عن سعادته باللقاء بطلاب متميزين لبقين يتمتعون بذكاء وحضور يثير الاعجاب واكد لهم ان مصلحة الناصرة ومحبتها والسهر على تطويرها هو في سلم اهتماماته ويقوم بذلك على مدار الساعة وان الاستحقاق ببناء دار البلدية هو شغله الشاغل خاصة ونحن اليوم نعيش فترة الانتقال الى المبنى الجديد حلم النصراويون جميعاً".