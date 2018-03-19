اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس طلاب من مدرسة القلعة يلتقون رئيس بلدية الناصرة

السلطات المحلية

الناصرة والقضاء طلاب من القلعة يلتقون رئيس بلدية الناصرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

طلاب من مدرسة القلعة يلتقون رئيس بلدية الناصرة

 

رافق الطلاب بعض من معلمي المدرسة الذين شرحوا لرئيس البلدية الغاية من المشروع الذي يربّي الطلاب على الانتماء لمدينتهم الناصرة 

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 12:07:59 A A

وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الناصرة، جاء فيه: "ضمن مشروع المدرسة "عطائي نحو مدينتي" قام مجلس الطلاب في مدرسة القلعة الابتدائية والذي يتكوّن من ممثلين عن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس بزيارة الى البلدية تهدف الالتقاء برئيسها السيد علي سلام وتوزيع قوارير من الورد على موظفي البلدية".

واضاف البيان: "رافق الطلاب بعض من معلمي المدرسة الذين شرحوا لرئيس البلدية الغاية من المشروع الذي يربّي الطلاب على الانتماء لمدينتهم الناصرة ويزرع فيهم محبتها ويقوي الروابط بين المدرسة ومؤسسات المدينة.
الطلاب الذين بدا عليهم الحماس لمثل هذا اللقاء ورغبتهم الشديدة بالالتقاء برئيس البلدية استمعوا الى شرحٍ وافٍ وطويل عن الناصرة من رئيس البلدية مسهباً في التطرق لمجمل الانجازات التي انجزها لأهل الناصرة ابتداء من عام 2013 حتى اليوم. مذكراً الطلاب أن هدفه المستقبلي بناء الجامعة العربية الاولى للمجتمع العربي في الناصرة".

وتابع البيان: "الطلاب من مدرسة القلعة طلبوا من رئيس البلدية ان يمنحهم فرصة توجيه الاسئلة له في مواضيع شتى وكانت الاسئلة جميعها تحمل مضموناً جدياً تستحق الاجابة عليها تناولت جوانب استيضاحيه حول شخص رئيس البلدية ومهام عمله وانجازاته وتطلعاته اجاب عليها رئيس البلدية بصدر رحب حيث كان مخصصاً للقاء نصف ساعة امتد الى ساعة كاملة.
رئيس البلدية عبر عن سعادته باللقاء بطلاب متميزين لبقين يتمتعون بذكاء وحضور يثير الاعجاب واكد لهم ان مصلحة الناصرة ومحبتها والسهر على تطويرها هو في سلم اهتماماته ويقوم بذلك على مدار الساعة وان الاستحقاق ببناء دار البلدية هو شغله الشاغل خاصة ونحن اليوم نعيش فترة الانتقال الى المبنى الجديد حلم النصراويون جميعاً".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعليق بيع قسائم بناء في كفارفراديم بعد فوز 58 عائلة عربية | [3900 قراءة]
2 الجمعة القادم: بدء العمل بالتوقيت الصيفي | [2600 قراءة]
3 عين ماهل: اندلاع حريق داخل منزل | [2600 قراءة]
4 مصرع عامل (40 عامًا) بعد سقوطه عن ارتفاع | [1300 قراءة]
5 إصابة رجل جراء حادث طرق ذاتي في طمرة | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab