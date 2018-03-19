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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال 3 مشتبهين من عيلوط بطعن شابين بعد انتهاء مباراة كرة قدم

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الناصرة والقضاء اعتقال 3 مشتبهين من عيلوط بطعن شابين
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اعتقال 3 مشتبهين من عيلوط بطعن شابين بعد انتهاء مباراة كرة قدم

تم اعتقال 3 مشتبهين (17 و 17 و 20 عاما) من عيلوط واليوم سيمتثلون امام محكمة الصلح في الناصرة لطلب تمديد اعتقالهم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-19 08:39:25 A A

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "بعد انتهاء مباراة كرة قدم في نتسيرت عيليت تطور شجار بين عدة شبان تم خلاله طعن شابين (19 و 20 عاما) بأداة حادة من قبل الفريق الخاسر ونتيجة لذلك تم نقل الاثنين الى مستشفى النمساوي في الناصرة حيث وصفت جراح أحدهما بالمتوسطة والثاني بالطفيفة، وعليه فتحت الشرطة تحقيقا وتم اعتقال 3 مشتبهين (17 و 17 و 20 عاما) من عيلوط واليوم سيمتثلون امام محكمة الصلح في الناصرة لطلب تمديد اعتقالهم"، وفقا للبيان.

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