اعتقال 3 مشتبهين من عيلوط بطعن شابين بعد انتهاء مباراة كرة قدم
تم اعتقال 3 مشتبهين (17 و 17 و 20 عاما) من عيلوط واليوم سيمتثلون امام محكمة الصلح في الناصرة لطلب تمديد اعتقالهم
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وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "بعد انتهاء مباراة كرة قدم في نتسيرت عيليت تطور شجار بين عدة شبان تم خلاله طعن شابين (19 و 20 عاما) بأداة حادة من قبل الفريق الخاسر ونتيجة لذلك تم نقل الاثنين الى مستشفى النمساوي في الناصرة حيث وصفت جراح أحدهما بالمتوسطة والثاني بالطفيفة، وعليه فتحت الشرطة تحقيقا وتم اعتقال 3 مشتبهين (17 و 17 و 20 عاما) من عيلوط واليوم سيمتثلون امام محكمة الصلح في الناصرة لطلب تمديد اعتقالهم"، وفقا للبيان.
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